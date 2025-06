Mercato PSG : Donnarumma à Man City ? Raiola lâche une bombe

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé avec le PSG et son nom est déjà cité à Manchester City, qui cherche un remplaçant à Ederson. Alors que les rumeurs s’amplifient concernant l’avenir de son poulain, Enzo Raiola est sorti du silence.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma attiré par la Premier League ?

Selon plusieurs sources concordantes, les négociations entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et les représentants de Gianluigi Donnarumma sont au point mort et d’autres grands clubs européens sont prêts à sauter sur cette occasion pour récupérer le gardien de but italien dès cet été. Le PSG ne pouvant pas se payer le luxe de le voir partir gratuitement dans douze mois.

D’après L’Équipe, le Real Madrid, la Juventus Turin, le Bayern Munich, l’Inter Milan et surtout Manchester City sont tous à l’affût dans ce dossier. Le journal sportif explique que le point d’achoppement des négociations concerne le salaire.

Luis Campos propose à Donnarumma de parapher un nouveau bail sur la base d’un salaire revu à la baisse, mais avec divers bonus qui peuvent faire grimper considérablement le montant conformément aux performances sportives du joueur. Une part fixe plus faible, alors que le portier de 26 ans touche actuellement 12 millions d’euros par saison au PSG, selon Capology, avec 5 millions de bonus, donc 17 millions d’euros potentiellement.

En Premier League, notamment à Manchester City, où Pep Guardiola l’apprécie particulièrement, Donnarumma pourrait s’assurer une plus importante rémunération, selon toute vraisemblance. Ce qui semble séduire le numéro 1 parisien, qui aurait déjà confié à « certains coéquipiers » en sélection, dernièrement, qu’une pige en Angleterre lui plairait bien. Pas si vite, semble dire son agent.

Enzo Raiola : « Il reste quelques détails contractuels à définir ! »

Arrivé librement à l’été 2021 en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma est heureux au Paris Saint-Germain, où il vient de remporter brillamment la Ligue des Champions. Annoncé sur le départ cet été, le natif de Castellammare di Stabia devrait bien poursuivre son aventure dans la capitale, à en croire le dernier point fait par Enzo Raiola, son représentant. Dans un entretien accordé à Tuttosport, l’agent de Gianluigi Donnarumma a confirmé la volonté du joueur de poursuivre l’aventure à Paris.

« Il est heureux au PSG, il reste quelques détails contractuels à définir ! », a déclaré le fils de feu Mino Raiola, qui a également salué la gestion humaine de Luis Enrique, soulignant l’impact positif de l’entraîneur espagnol sur le groupe parisien.

« Luis Enrique ? C’est un excellent entraîneur, mais on le savait déjà, c’est sur le plan humain que je pense qu’il a fait la différence. Il est très proche des joueurs, il a tout fait pour qu’ils se sentent à l’aise, il travaille sur chaque joueur », a ajouté Enzo Raiola. Reste maintenant à voir si les deux parties parviendront à un accord pour la prolongation du gaillard italien.