Info Mercato : Le PSG prépare la succession de Donnarumma !

Alors que de nombreuses rumeurs évoquent de plus en plus un possible départ de Gianluigi Donnarumma, le PSG s’active en coulisses pour mettre la main sur un nouveau titulaire au poste de gardien de but. Un favori se dégage déjà.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma affole l’Europe

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma serait encore loin d’une prolongation. D’après les informations du journal Le Parisien, le renouvellement du portier de 26 ans serait « au point mort. » Une impasse dans les négociations entre les deux parties qui attire déjà plusieurs autres grands clubs européens.

Lisez aussi : PSG Mercato : Le Real fait une proposition-choc à Donnarumma

À voir Info Mercato : Un ancien du Barça se rapproche de l’OM !

Selon les informations de L’Équipe et de La Gazzetta, le SSC Naples serait sur les rangs, tout comme Manchester United, le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich. Ces deux médias rapportent que Donnarumma n’exclurait pas un départ si le club refuse de lui offrir le salaire qu’il réclame. En interne, l’international italien aurait même confié à ses coéquipiers en sélection qu’il se verrait bien en Premier League en cas de départ cet été.

Critiqué cette saison, et déçu par le manque de soutien de son club, Gianluigi Donnarumma laisse planer le doute et réfléchirait désormais à un changement d’air. Le Paris SG, qui veut instaurer une politique salariale plus stricte, n’a toujours pas finalisé son offre de prolongation pour Donnarumma. D’ailleurs, si l’ancien gardien de l’AC Milan s’en va, le PSG aurait d’ores et déjà coché un nom pour assurer sa succession.

Lucas Chevalier pour faire oublier Gianluigi Donnarumma ?

Sans grande surprise, la priorité du Paris Saint-Germain pour remplacer Gianluigi Donnarumma en cas de départ reste Lucas Chevalier. À en croire le quotidien Le Parisien, les dirigeants parisiens restent sous le charme du dernier rempart du LOSC, un intérêt de longue date puisqu’un rapprochement entre les deux parties avait déjà été évoqué l’hiver passé.

Lisez aussi : Mercato : Gianluigi Donnarumma s’en va, le PSG fixe son prix

À voir Mercato PSG : Le Bayern Munich oui pour Kim Min-jae !

Le journal régional rapporte que les pourparlers entre le Paris SG et Lucas Chevalier auraient bien avancé, un dossier désormais appelé à évoluer, mais dans quel sens ? Priorisant jusqu’ici le rassemblement de l’équipe de France qui vient de s’achever, le portier du LOSC va pouvoir se pencher sur la question de son avenir dans les jours à venir. Mais avant de passer concrètement à l’action sur cette piste, la direction parisienne attend de connaître la décision de Gianluigi Donnarumma.