PSG Mercato : Le Real fait une proposition-choc à Donnarumma

À un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma n’a pas encore prolongé et le Real Madrid rêve de l’arracher au PSG. Le club espagnol aurait d’ailleurs fait une proposition inédite au gardien de but italien.

Mercato : Donnarumma prêt à faire une Mbappé pour signer au Real ?

Désireux de poursuivre l’aventure avec Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain ne compte pas pour autant donner suite aux exigences financières de l’ancien portier de l’AC Milan. Alors qu’il touche actuellement 10 millions d’euros par saison, l’international italien réclame une revalorisation pour prolonger son contrat, alors que le PSG lui propose un salaire net raisonnable plus divers bonus liés aux performances sportives.

Lisez aussi : Mercato : Gianluigi Donnarumma s’en va, le PSG fixe son prix

À voir Mercato FC Nantes : Kita scelle le sort d’un indésirable

Une proposition d’abord acceptée par le clan Donnarumma avant d’être remise en question après le sacre du Paris SG en Ligue des Champions. Chaque partie étant campée sur sa position, les négociations sont au point mort dans ce dossier et au sein de la direction du club de la capitale, les choses sont claires : soit Donnarumma prolonge maintenant ou il sera vendu cet été afin d’éviter un départ libre dans douze mois.

Face à cette situation, plusieurs grands clubs européens s’activent déjà en coulisses pour récupérer le gardien de 26 ans en cas de départ. Alors que Manchester City, l’Inter Milan, le Bayern Munich et Manchester United ont manifesté leur intérêt pour Gianluigi Donnarumma, le Real Madrid aurait déjà contacté l’entourage du numéro 1 parisien avec une idée qui rappelle le dossier Kylian Mbappé.

Gianluigi Donnarumma au Real Madrid en 2026 ?

En effet, selon les informations du site Real Madrid Confidencial, Florentino Pérez et les décideurs de la Maison-Blanche seraient très intéressés à l’idée de faire venir Gianluigi Donnarumma à Madrid. Et pour y parvenir, le Real Madrid aurait demandé à Enzo Raiola, l’agent de Donnarumma, de convaincre son poulain de ne pas renouveler son bail avec le PSG afin de rejoindre librement les Merengues à l’été 2026.

Lisez aussi : Coup de tonnerre: Gianluigi Donnarumma refuse l’offre du PSG

À voir Info Mercato : Le Real Madrid essuie un gros échec !

Le média madrilène rappelle que Thibaut Courtois arrive en fin de contrat le 30 juin 2026 et aucun accord n’est en vue pour une prolongation. Gianluigi Donnarumma est donc le choix du Real Madrid pour assurer sa succession dans un an. Affaire à suivre…