PSG Mercato : West Ham, terrible confidence pour Areola

Publié par Ange A. le 16 juillet 2021 à 07:45

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, l’avenir d’Alphonse Areola va encore s’écrire loin du Paris Saint-Germain. Le portier parisien est annoncé sur les tablettes de West Ham. Mais le club anglais n’en ferait pas une priorité.

Areola, la piste West Ham plus compliquée que prévue ?

Le Paris Saint-Germain a signé un autre coup retentissant en recrutant Gianluigi Donnarumma gratuitement. Le portier de 22 ans est l’un des grands artisans de l’Euro 2020 remporté par l’Italie. Il a d’ailleurs été désigné meilleur joueur du tournoi, une première pour un gardien de but. Nouvelle recrue du PSG, l’Italien devient le neuvième gardien de l’effectif parisien. Son arrivée ouvre la porte à plusieurs départs du club francilien cet été. C’est notamment le cas d’Alphonse Areola qui devra encore quitter son club formateur après un prêt à Fulham la saison dernière. Le portier de 28 ans est de nouveau annoncé en Angleterre. Cette fois, son nom est associé à West Ham. Si le club londonien est bien intéressé par son profil, le titi parisien ne serait pas en tête de la liste des Hammers.

Un simple plan B pour West Ham

Selon les informations de The Athletic, West Ham a une autre priorité au poste de gardien de but. Le média anglais assure en effet que la direction des Hammers souhaite enrôler Sam Johnstone. Le club londonien aurait même déjà formulé une offre à hauteur de 10 millions d’euros pour le portier anglais de 28 ans. Mais la proposition de West Ham a été rejetée par West Bromwich Albion qui mise sur la concurrence d’Arsenal et de Tottenham pour toucher le jackpot. Le club londonien ne devrait passer à l’offensive pour Alphonse Areola que s’il ne parvient pas à recruter Sam Johnstone. Il souhaite signer le champion du monde tricolore dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Seulement, il n’est pas certain que cette formule fasse les affaires du Paris Saint-Germain. Le PSG doit vendre pour renflouer ses caisses.