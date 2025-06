Mercato ASSE : Première réponse de Zeneli à Saint-Etienne

Intérêt de l’ASSE et de de plusieurs clubs européens, Besfort Zeneli s’est exprimé sur son avenir alors qu’il est en regroupement avec la sélection suédoise.

Mercato : Besfort Zeneli remet à plus tard sa réponse à l’ASSE

Apparu sur les radars de l’ASSE, Besfort Zeneli, milieu de terrain de l’IF Elfsborg, a été supervisé par la cellule de recrutement du club stéphanois, fin mai dernier lors du match perdu contre Hammarby IF (0-2). Selon les informations du média suédois Boras Tidning, il y avait la présence de scouts de clubs britanniques, dont Southampton et Manchester City, en Suède, en plus des recruteurs de l’AS Saint-Etienne, pour observer le joueur de 22 ans.

En sélection avec l’Equipe nationale suédoise, Besfort Zeneli a été interrogé sur l’intérêt des Stéphanois et autres prétendants. Il a indiqué qu’il n’évoquera la question de son avenir avec ses représentants qu’à la fin de ses vacances. « Je n’ai pas la volonté d’entendre davantage actuellement sur mon futur », a balayé le néo-international suédois (2 sélections) dans le média Sportbladet.

« Je pensais parler à mon agent après le match contre Hammarby, mais la sélection nationale est arrivée ensuite. Après la rencontre avec l’Algérie, mardi, je vais en Espagne pour me reposer, après quoi je discuterai peut-être avec lui », a-t-il annoncé.

Pour rappel, le Besfort Zeneli est sous contrat avec l’IF Elfsborg jusqu’en juin 2028. Selon le site internet spécialisé Transfermarkt, il est évalué à 2,5 M€. Cepedant, l’ASSE devra se préparer à affronter la concurrence, et non des moindres.

