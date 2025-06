Mercato ASSE : KSV sort le chéquier pour un défenseur

L’ASSE serait sur une piste importante pour se renforcer défensivement. Ivan Gazidis serait prêt à sortir le chéquier pour boucler le transfert du défenseur dont le nom n’a filtré pour l’instant.

Mercato : L’ASSE négocie la signature d’un défenseur central à coût de millions

L’ASSE a supervisé plusieurs joueurs dans le championnat suédois, dont deux défenseurs centraux : Abdoulaye Faye du BK Häcken et Victor Eriksson de Hammarby IF. Les recruteurs stéphanois auraient soufflé le nom du Sénégalais et du Suédois à Eirik Horneland qui serait particulièrement séduit par le profil du deuxième.

Selon les informations du journaliste Sébastien Denis, l’AS Saint-Etienne négocie fort en ce moment le transfert d’un arrière axial. Il évoque des négociations autour d’une indemnité s’élevant à des millions d’euros.

« Il y a une vraie volonté de recrutement à l’AS Saint-Etienne […]. Ça discute pour un défenseur central à plusieurs millions d’euros, sans donner de nom, mais on est sur des montants que peu de clubs de Ligue 2 peuvent mettre aujourd’hui », indique le confrère de de Foot Mercato.

ASSE : Deux défenseurs centraux libérés, trois autres sur le départ

En effet, l’ASSE a laissé partir Anthony Briançon et Yunis Abdelhamid, deux défenseurs centraux en fin de contrat. Bien que sous contrat dans le Forez, Mickaël Nadé et Dylan Batubinsika sont annoncés sur le départ. Ne souhaitant pas évoluer en Ligue 2 la saison prochaine, ils auraient demandé à partir.

Quant à Maxime Bernauer, l’option d’achat assortie à son prêt n’est toujours pas levée, car il ne ferait pas l’unanimité au sein de la Direction stéphanoise. Concernant Léo Pétrot, dont le contrat expire officiellement le 30 juin prochain, il est toujours en attente. Il y a donc une vraie priorité à reconstruire toute la défense de l’AS Saint-Etienne.