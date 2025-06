Mercato FC Nantes : Timothé Nkada, une piste qui s’éloigne ?

Le FC Nantes pourrait perdre la signature de Timothé Nkada cet été. D’après Foot Mercato, l’attaquant camerounais a reçu une offre officielle du Standard de Liège, ce qui pourrait tout faire basculer en défaveur des Canaris.

Mercato : le FC Nantes en danger pour Timothé Nkada

Depuis plusieurs semaines, le FC Nantes bouge ses lignes pour s’offrir les services de Timothé Nkada. Des contacts ont été noués et des informations ont été prises sur les conditions de sa signature auprès de Rodez AF. Les Canaris sont motivés à faire venir le buteur de 25 ans en Ligue 1 la saison prochaine.

Lire aussi : Mercato : Timothé Nkada au FC Nantes ? Ça chauffe !

À voir Mercato RC Lens : Un ancien Nantais dans le viseur !

Mais aux dernières nouvelles, un concurrent sérieux a pris les devants dans le dossier. D’après la source précitée, le Standard de Liège a exprimé son intérêt pour Timothé Nkada. Le club belge a accompagné son approche d’une offre comprise entre 3 et 5 millions d’euros. Une proposition séduisante, et les Rouches sont prêts à accélérer les procédures pour boucler le départ du Camerounais de 25 ans.

Lire aussi : Mercato Havre AC : Timothé Nkada dans le viseur du HAC

De son côté, le joueur formé à Rennes n’a pas encore donné son feu vert. Timothé Nkada continue d’analyser l’intérêt du FC Nantes, du RC Lens, de l’AJ Auxerre et d’Hoffenheim, en Bundesliga. Mais une chose est sûre : le joueur ne souhaite plus évoluer en Ligue 2 avec Rodez AF. Par conséquent, son départ chez les Rouches semble de plus en plus probable.