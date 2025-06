Mercato : Le PSG prend une décision radicale pour Zabarnyi !

Priorité de Luis Enrique pour renforcer la charnière centrale la saison prochaine, Ilya Zabarnyi fait en ce moment l’objet d’âpres discussions entre le PSG et Bournemouth. Alors que le club anglais se montre inflexible, le Champion de France ne compte pas, non plus, se laisser dépouiller dans cette affaire.

Mercato : Ilya Zabarnyi a choisi le Paris SG

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, Ilya Zabarnyi possède un bon de sortie pour quitter les rangs de Bournemouth durant ce mercato estival. Annoncé un peu partout en Europe, notamment à Chelsea et Liverpool, le défenseur central de 22 ans n’aurait qu’une seule envie : rejoindre le collectif de Luis Enrique au Paris Saint-Germain.

À la recherche d’un potentiel successeur à Marquinhos, le PSG serait proche d’un accord contractuel avec l’international ukrainien qui n’est pas insensible à l’idée d’évoluer sous les couleurs du Champion d’Europe la saison prochaine.

Le média TBR Football rapporte ce jeudi que malgré les approches de cadors anglais, Ilya Zabarnyi a déjà fait son choix et ne veut que le Paris SG. Luis Campos, le conseiller sportif parisien, poursuit les négociations avec son homologue de Bournemouth, mais ne compte pas dépasser un certain plafond dans ce dossier.

Le PSG lance un ultimatum à Bournemouth

En effet, le portail ukrainien Tribuna confirme l’intérêt de Chelsea et Liverpool pour Ilya Zabarnyi, l’une des révélations de l’exercice 2024-2025 en Premier League. Mais comme déjà rapportés par les médias français et anglais, le natif de Kiev accorde sa priorité à un transfert au Paris SG lors de ce mercato estival.

Une bonne nouvelle pour le club de la capitale française, mais il faudra parvenir à un terrain avec le board de Bournemouth. Et selon les informations du journaliste Marc Mechenoua, le PSG aurait déjà transmis une offre ferme, comprise entre 45 et 50 millions d’euros, pour s’attacher les services de Zabarnyi.

Une proposition immédiatement rejetée par les pensionnaires du Vitality Stadium, qui réclament 70 millions d’euros pour laisser filer leur numéro 27. Face à cette intransigeance, le PSG aurait clairement exprimé une position ferme : l’offre est à prendre ou à laisser.

Depuis deux ans et l’arrivée de Luis Enrique, le PSG refuse toute surenchère, estimant que le tarif attendu par les Cherries était largement surévaluée. Reste maintenant à voir si Bournemouth accepte de boucler le deal conformément aux conditions du Paris Saint-Germain.