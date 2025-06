Bombe au Mercato : Donnarumma négocie avec Man United

Alors que les discussions pour une prolongation de son contrat, qui expire en juin 2026, sont au point mort, Gianluigi Donnarumma, qui ne ferme aucune porte pour cet été, aurait entamé des négociations avec le board de Manchester United.

Mercato : Donnarumma accentue la pression sur le PSG

Arrivé librement en juillet 2021, Gianluigi Donnarumma a annoncé lundi qu’il « n’y aura pas de problèmes dans les négociations » avec le Paris Saint-Germain pour la prolongation de son contrat qui expire dans un an. En affirmant que le Paris SG a les cartes en main, le portier de 26 ans place aussi Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos face à leurs responsabilités.

« Je suis prêt à tout, mais la première option est de rester à Paris. J’y ai trouvé l’équilibre, l’équipe et les supporters m’aiment et j’espère y passer de nombreuses années », a notamment confié Gianluigi Donnarumma, en marge du dernier rassemblement de la Nazionale.

Sauf qu’en privé, le gardien de but italien aurait parfois regretté le manque de soutien et de considération de son club, surtout au plus fort des critiques externes. Une situation qui pousse certains clubs à vouloir tenter leur chance dans ce dossier. C’est le cas de Manchester United.

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par la chaîne ESPN, le club anglais aurait déjà lancé des négociations avec l’agent du joueur, Enzo Raiola, pour évoquer un éventuel transfert de Donnarumma lors de ce mercato estival.

Pas convaincu par André Onana, le manager des Red Devils, Ruben Amorim, aurait donné son aval pour une arrivée du numéro 1 parisien. De son côté, le Paris SG garde la main sur le dossier Lucas Chevalier (LOSC) en cas de départ du gaillard italien. Affaire à suivre…