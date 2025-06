PSG – Atlético : Griezmann lance déjà le Mondial des Clubs ! 

Antoine Griezmann, l’attaquant français de l’Atlético Madrid, s’est exprimé sur le choc à venir contre le PSG, à l’occasion de la Coupe du Monde des Clubs, dimanche aux Etats-Unis.

PSG – Atlético : Griezmann veut faire mal au Paris SG

Deux semaines après son sacre en Ligue des Champions, le PSG s’apprête à disputer la première édition de la Coupe du Monde des Clubs. Pour son premier match, le club parisien sera opposé à l’Atlético Madrid d’Antoine Griezmann.

D’ailleurs, l’attaquant français attend avec impatience cette rencontre pour frapper fort dans cette compétition organisée par la FIFA. Alors que les bookmakers annoncent le Paris SG comme l’un des grands favoris pour soulever le Graal au soir du 13 juillet, la star des Colchoneros promet une bataille féroce contre la bande à Ousmane Dembélé.

« Ils jouent à un niveau impressionnant, mais on a montré chez eux qu’on pouvait les faire tomber. On rêve de grandes choses, et c’est à nous de prouver qu’on peut rivaliser avec n’importe qui », a déclaré Antoine Griezmann au micro de la chaîne DAZN. Poursuivant, le protégé de Diego Simeone a annoncé la couleur en ajoutant : « le message est clair : il ne s’agit plus seulement de participer à cette première édition historique, mais bien de frapper fort, et d’entrée. »

Le Paris Saint-Germain est donc prévenu. Pour cette première journée du groupe B, les hommes de Luis Enrique évoluent à Pasadena, avec un coup d’envoi prévu à midi heure locale. Un horaire inhabituel pour un match de football, d’autant plus au mois de juin en Californie, mais programmé pour garantir une audience européenne en prime time à 21 heures.

Et selon les prévisions de La Chaîne Météo, les joueurs parisiens et ceux de l’Atlético Madrid devront affronter une chaleur de malade, puisque le thermomètre devrait afficher 31° dimanche après-midi à Pasadena, situé à l’est de Los Angeles. Les organismes et le physique des coéquipiers d’Ousmane Dembélé et d’Antoine Griezmann vont donc être mis à rude épreuve, dans un stade du Rose Bowl à ciel ouvert.

Bonne nouvelle pour les Rouge et Bleu, la rencontre sera arbitrée par Istvan Kovacs, qui se trouvait déjà au sifflet lors de la finale de Ligue des Champions remportée par les Franciliens face à l’Inter Milan le 31 mai passé, à l’Allianz Arena de Munich.