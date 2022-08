Atlético Madrid Mercato : Antoine Griezmann proche d'un départ !

Publié par Thomas le 22 août 2022 à 16:05





Atlético Madrid Mercato : Toujours en ballotage entre le Barça et l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann pourrait quitter la capitale espagnole cet été.

Atlético Madrid Mercato : Antoine Griezmann au cœur d'une discorde financière

À quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar, Antoine Griezmann connaît une situation très instable en club. Après une année très contrastée chez les Colchoneros, l’attaquant des Bleus pourrait bien créer la surprise en cette fin de mercato et rejoignant une nouvelle écurie. Prêté la saison dernière par le FC Barcelone à l’Atlético Madrid, le natif de Mâcon n’a toujours pas vu son option d’achat levée par le club de Diego Simeone. Cet été, l’Atlético a obtenu le joueur de 31 ans pour une nouvelle saison en prêt, une affaire qui arrange bien son entraîneur, un peu moins sa direction.

En effet, si Diego Simeone compte bien profiter d’ Antoine Griezmann cette saison, en lui offrant une place prépondérante dans l’effectif, le board rojiblanco ne l’entend pas de cette oreille, et pour cause, le Français pourrait coûter très cher au club madrilène sous certaines conditions. Pour faire simple, l’Atlético Madrid est censé payer 40 millions d’euros au FC Barcelone, club où il est sous contrat, si Antoine Griezmann dispute au moins 50% des rencontres des Colchoneros cette saison. D'après le média Relevo, le club présidé par Enrique Cerezo ne veut tout simplement pas payer cette somme au Barça et compte pour ce faire, utiliser le Français moins de 30 minutes par rencontre. Une situation préoccupante pour le joueur comme pour Simeone, qui craint tout simplement de perdre son joyau d’ici le 1er septembre.

Atlético Madrid Mercato : La vente d’Antoine Griezmann prend de l’ampleur

De son côté, le champion du monde 2018 continue d’affirmer qu’il se sent bien à Madrid et qu’il souhaite s’imposer après une saison en dents de scie. Sur le banc depuis la reprise du championnat, Grizou est à chaque fois entré après l’heure de jeu, confirmant un peu plus les intentions du club cette saison. Mais cette situation quelque peu rocambolesque menace le futur du joueur qui, aimerait enchaîner pleinement les rencontres en vue du Mondial mais aussi pour retrouver toute sa superbe laissée de côté ces dernières saisons.

D’après Marca, l’Atlético Madrid songerait à vendre l’attaquant tricolore si aucune option viable n’est trouvée d’ici la fin du mercato. Le club aurait proposé à Antoine Griezmann de réduire son salaire, une idée qui n’a pas encore connu de réponse mais qui pourrait être clé pour le futur du joueur. En parallèle, plusieurs clubs internationaux suivent sa situation à distance, toujours dans l’attente d'une décision du joueur comme de l’Atlético. Pour rappel, l' OM avait un temps sondé le dossier mais a depuis recruté du beau monde en attaque (Alexis Sanchez et Luis Surez).