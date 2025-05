Stade Rennais : Une offre tombe pour Steve Mandanda

Un club de Ligue 1 se positionne pour accueillir Steve Mandanda et le relancer. Le gardien de but du Stade Rennais sera libre sur le marché fin juin.

Mercato Stade Rennais : Steve Mandanda vers un cador de Ligue 1 ?

Steve Mandanda pourrait tenter une nouvelle aventure en Ligue 1 après son départ du Stade Rennais cet été. En fin de contrat en juin prochain, le gardien de but français est annoncé sur le départ de Rennes ces dernières semaines en raison de ses performances moins convaincantes et notamment de la forte concurrence de Brice Samba.

Lire aussi : Stade Rennais : C’est terminé pour Steve Mandanda !

À voir OL : Mercato au point mort, incertitude avant la DNCG

Les dirigeants du Stade Rennais ont décidé de ne pas prolonger le contrat de Steve Mandanda. L’international français a disputé son dernier match avec les Rouge et Noir lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille. Cependant, cela ne signifie pas la fin de carrière pour l’ancien gardien de but marseillais. Selon Ouest-France, Steve Mandanda n’a pas l’intention de prendre sa retraite. Il pourrait poursuivre sa carrière dans un nouveau club.

Lire aussi : Stade Rennais : Le calvaire continue pour Steve Mandanda à Rennes !

Livefoot fait le point sur la situation du gardien de but rennais et révèle qu’il est sur les tablettes du LOSC. Cette formation de Ligue 1 pourrait perdre son gardien de but, Lucas Chevalier cet été. Le Français attise les convoitises et croule sous les offres à quelques mois du mercato estival suite à ses belles performances en Ligue des Champions et en Ligue 1 avec les Dogues cette saison. Manchester United, le FC Barcelone et le PSG flairent le coup.

Les dirigeants lillois pourraient accélérer le dossier et s’offrir Steve Mandanda cet été. Les deux parties n’ont pas encore trouvé un accord.

À voir Mercato : L’OM proche de boucler une vente au Mexique !