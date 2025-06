PSG Mercato : Annonce officielle de Porto pour Rodrigo Mora

Priorité de Luis Campos et Luis Enrique pour enrichir davantage l’effectif du PSG durant ce mercato estival, Rodrigo Mora ne sera pas facile à déloger du FC Porto. Le président du club portugais a évoqué la situation de son joyau offensif.

Mercato : Le PSG lance l’offensive pour Rodrigo Mora

Dans sa quête de jeunes talents prometteurs, le PSG a jeté leur dévolu sur Rodrigo Mora, le milieu offensif du FC Porto. Considéré comme le « Lamine Yamal » portugais, le joueur de 18 ans fait déjà rêver presque tous les grands clubs d’Europe. Après s’être fait chiper Franco Mastantuono par le Real Madrid, le Paris Saint-Germain est prêt à tout mettre en oeuvre afin de s’assurer la signature de Rodrigo Mora au terme du mercato estival.

Et d’après diverses sources proches du dossier, Luis Campos aurait d’ores et déjà transmis une première offre de transfert aux dirigeants de Porto pour le jeune l’international portugais. Le compte Twitter PSG Inside Actus, bien renseigné sur les coulisses des Rouge et Bleu, assure que le conseiller sportif parisien aurait proposé 45 millions d’euros aux Dragons pour le natif de Custoias. Cependant, l’ancien club de Vitinha exige beaucoup plus pour laisser partir Rodrigo Mora. Une tendance confirmée en personne par le patron du FC Porto.

André Villas-Boas annonce la couleur pour Rodrigo Mora

Lancé dans le grand bain avec l’équipe professionnelle cette saison, Rodrigo Mora a rapidement crevé l’écran. En 38 matches toutes compétitions confondues, le jeune ailier a inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives. Récemment prolongé jusqu’en juin 2030, il possède une clause libératoire fixée à 70 millions d’euros, un montant que sa direction ne compte pas du tout négocier.

Surtout que les pensionnaires de l’Estadio do Dragao ne sont pas dans l’obligation de vendre. Dans le podcast Men In Blazers, en marge du match contre Palmeiras en Coupe du monde des Clubs, André Villas-Boas, le président du FC Porto, a fait le point sur la situation de Mora.

« Nous avons désormais, comme vous le verrez, Rodrigo Mora, qui vient de fêter ses 18 ans. C’est un footballeur brillant, un autre joueur en pleine ascension, une autre étoile montante. Et oui, nous aimons ce sport. Et je pense que cela renforce encore son talent actuel. Il est doué techniquement. Notre système est différent de celui des autres championnats du top 5. Nous donnons leur chance aux talents.

Au Portugal, il est courant de voir des joueurs de 16 ans sur le terrain. C’est ce qui s’est produit récemment avec Rodrigo Mora. Nous n’avons pas peur de les intégrer à l’équipe première. Ils rêvent d’intégrer l’équipe première du FC Porto, car c’est réalisable. C’est un exemple de ce qui se passe au centre de formation du FC Porto, mais aussi à ceux du Sporting et de Benfica », a déclaré l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Pour espérer attirer Rodrigo Mora, emballé par le projet porté par Luis Enrique, le PSG devra donc s’aligner sur les exigences du FC Porto.