Mercato OM : Une signature parisienne officialisée !

L’OM boucle une importante signature venue tout droit de Paris pour le compte de ce mercato d’été. Le club phocéen a officialisé l’arrivée de Mathilde Bourdieu au profit de sa section féminine, en provenance du Paris FC.

Mercato OM : Mathilde Bourdieu, une arrivée signature stratégique pour lancer le projet D1

Promu en D1, l’OM féminin n’a pas tardé à entamer son mercato. Ce mercredi, le club a officialisé l’arrivée de Mathilde Bourdieu en provenance du Paris FC. Annoncée depuis la fin mai, sa signature marque un coup de maître pour les dirigeantes marseillaises, soucieuses de structurer un effectif compétitif en vue du retour parmi l’élite.

Formée à Juvisy, devenu ensuite le Paris FC, Bourdieu arrive avec un solide bagage. En huit saisons, la joueuse de 26 ans a disputé plus de 100 matches de D1 Arkema, inscrit 32 buts et découvert la Ligue des champions. Internationale à tous les échelons de jeunes, elle compte également une sélection avec l’équipe de France A. 𝗠𝗮𝘁𝗵𝗶𝗹𝗱𝗲 𝗕𝗼𝘂𝗿𝗱𝗶𝗲𝘂 est Marseillaise ! 🔵⚪️



Attaquante expérimentée passée par le Paris FC, elle a évolué au plus haut niveau en @ArkemaPL, découvert la Ligue des Champions et représenté la France sur la scène internationale.

— OM Féminines (@OMfeminines) June 18, 2025

Avec le départ acté de Mama Diop, l’Olympique de Marseille cherchait une nouvelle figure offensive. Bourdieu, qui portera le numéro 9, répond à ce profil. Son expérience du très haut niveau apportera un supplément de maturité à un groupe en construction.

Sans en dévoiler la durée, l’Olympique de Marseille a officialisé ce renfort via ses réseaux sociaux, en laissant entendre que d’autres annonces suivront. Après les départs de Charlotte Verdier et Carla Giaimo, l’été s’annonce mouvementé du côté de Marseille.

