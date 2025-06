Mercato ASSE : Gazidis négocie un gros transfert au milieu

L’ASSE est sur un gros coup au milieu de terrain. Elle tente en ce moment de conclure un transfert estimé à 7 millions d’euros.

Mercato : L’ASSE essaye de lever l’option d’achat de Pierre Ekwah qui est de 7 M€

L’entraîneur de l’ASSE a dévoilé la suite du mercato stéphanois, jeudi, lors de la reprise des entraînements. Il a assuré que d’autres recrues allaient rejoindre son équipe après les arrivées du milieu de terrain Mahmoud Jaber et du jeune défenseur latéral Lassana Traoré.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Nouveau départ imminent en défense

À voir Info Mercato PSG : Un quatrième fantastique arrive à Paris !

Plus concrètement, Eirik Horneland a évoqué le cas Pierre Ekwah. Se réjouissant de la levée des options d’achat d’Irvin Cardona et Maxime Bernauer, il a annoncé des négociations en cours pour le transfert définitif du milieu défensif franco-ghanéen : « Nous essayons de voir si c’est possible de le faire pour Pierre Ekwah ».

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un renfort surprise débarque à Saint-Étienne

En effet, ce dernier est prêté par Sunderland AFC, qui a retrouvé la Premier League à l’issue de la saison dernière. Selon L’Équipe, l’option d’achat assortie au prêt du joueur de 23 ans est de 7 M€, montant qui correspond à sa valeur actuelle sur le marché des transferts.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Bouchouari lâche un indice sur son futur club

À voir Mercato : L’OM vise du lourd, la Juventus sabote ses plans

Pour un club de Ligue 2, l’ASSE est évidemment sur un gros coup sur ce dossier. Et cela confirme les ambitions élevées de Kilmer Sports Ventures, comme annoncé par Ivan Gazidis dans la foulée de la relégation des Verts.