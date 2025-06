FLASH Mercato : Le RC Lens tient le remplaçant d’Hervé Koffi

Avec les potentiels départs d’Hervé Koffi et de Mathew Ryan, le RC Lens est activement à la recherche de nouveaux gardiens de but pour renforcer ses rangs. Dans cette optique, la cellule de recrutement a dressé une short-list de quatre joueurs, dont Yehvann Diouf.

Mercato : Le RC Lens lorgne sur Yehvann Diouf

Dans les prochains jours du mercato estival, le RC Lens pourrait se retrouver, sans deux de ses gardiens de buts : Hervé Koffi et Mathew Ryan. Le Burkinabè ayant très peu joué la saison dernière, est en quête d’un nouveau point de chute et pourrait rejoindre le SCO Angers. Des discussions sont en cours entre les clubs pour un prêt d’une saison.

Quant à Mathew Ryan, il a été le premier choix du RC Lens durant la seconde moitié de la saison, après le départ de Brice Samba. L’international gardien de but australien de 33 ans est arrivé en janvier dernier dans le cadre d’un prêt de six mois qui prend fin cet été. D’après le site Les Lensois, il a très peu de chances de rester en Artois. Ainsi, le RC Lens doit trouver les successeurs des deux portiers et quatre joueurs sont ciblés.

Photo : Les joueurs du RC Lens

Le premier est Yehvann Diouf. Auteur d’une saison avec 7 clean-sheets en 41 matchs, le Sénégalais ne pourra pas évoluer en Ligue 1 la saison prochaine en raison de la relégation du Stade de Reims. D’après L’Équipe, le RC Lens souhaite s’attacher ses services et des discussions sont déjà en cours avec les Rémois. Le deuxième gardien ciblé est Robin Risser, sociétaire du RC Strasbourg et un nom cité depuis plusieurs jours. Pour les deux autres profils, leurs noms n’ont pas encore fuité.