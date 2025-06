Mercato Stade Rennais : Un départ à 5M€ se précise

Le Stade Rennais entame un mercato estival agité avec plusieurs mouvements attendus. Un défenseur indésirable se rapproche sérieusement de la sortie, tandis qu’une piste prometteuse se dessine pour renforcer le couloir gauche.

Mercato Stade Rennais : Christopher Wooh, direction la Turquie ?

Cantonné au banc lors des derniers mois de compétition, Christopher Wooh semble vivre ses dernières heures sous le maillot du Stade Rennais. Relégué dans la hiérarchie des défenseurs (une seule apparition sur les douze dernières journées de Ligue 1), l’international camerounais est sur le départ.

Si Wolverhampton s’était récemment manifesté, c’est finalement Trabzonspor qui semble avoir pris une longueur d’avance. Selon L’Équipe, le club turc aurait transmis une offre avoisinant les 5 millions d’euros, un montant proche de la valeur estimée du joueur (6 M€ selon Transfermarkt).

Cette proposition, jugée raisonnable par la direction du Stade Rennais, pourrait accélérer le départ de l’ancien Lensois. Reste à savoir si le joueur, sous contrat jusqu’en 2026, acceptera de s’engager en Süper Lig, lui qui pourrait espérer rester dans l’un des cinq grands championnats européens.

Truffert parti, deux pistes étudiées

Sur le front des arrivées, Rennes s'active pour pallier le départ d'Adrien Truffert à Bournemouth. Si le nom de Quentin Merlin (OM) circule en interne, une autre option gagne du terrain : Archie Brown. Le latéral gauche anglais, évoluant à La Gantoise, sort d'une saison solide avec 3 buts et 6 passes décisives en 46 rencontres.

👀 Genoa, Torino and Stade Rennais still keeps an eue on the left back. #SRFC

⏳ Wait&See… #mercato #JPL https://t.co/udL59Wl1Aj pic.twitter.com/N1VAS8mr4p— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 21, 2025

Âgé de 23 ans, Brown est évalué à 7 M€, un prix abordable pour le SRFC. Toutefois, la concurrence s'annonce rude puisque le Genoa et le Torino suivent également le dossier avec attention. Avec plusieurs départs en cours et des pistes claires en renfort, le mercato rennais s'accélère.

