Mercato : Un taulier de Montpellier ciblé par le RC Lens !

Conscient de l’incertitude entourant la signature de Juma Bah cet été, le RC Lens vise déjà un nouveau profil pour renforcer ses rangs. D’après la presse française, Becir Omeragic, sociétaire du Montpellier HSC, serait cette nouvelle cible lensoise.

Mercato : Le RC Lens se renseigne sur Becir Omeragic

La piste Juma Bah commence par devenir incertaine pour le RC Lens, confronté à une rude concurrence. Le défenseur sierra-léonais est en effet dans le viseur de plusieurs, notamment, l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais. Suite à cette situation, les Sang et Or explorent déjà d’autres profils sur le marché, dont celui de Becir Omeragic.

Selon les informations de Corner Magazine, le RC Lens s'est renseigné sur les conditions de signature du défenseur suisse de 23 ans, preuve d'un intérêt concret. Le natif de Genf sort d'une saison mitigée de 23 matchs toutes compétitions confondues. Néanmoins, sa palette technique séduit le RC Lens qui souhaite s'attacher ses services. Pour l'instant, les Artésiens n'ont pas encore formulé d'offre au Montpellier HSC.

Ils considèrent Becir Omeragic comme étant un profil idéal pour compenser le départ de Juma Bah. Reste à savoir si l’international suisse possède les mêmes qualités défensives que le Sierra-léonais. Sur le marché, le RC Lens n’est pas le seul prétendant de Becir Omeragic. Plusieurs clubs en Europe, notamment au Portugal, en Espagne, en Italie et en Allemagne sont également à l’affût.