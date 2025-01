Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset révèle son plan stratégique de victoire contre l’AS Monaco

Malgré une place de lanterne rouge en Ligue 1, le Montpellier HSC a créé la surprise ce vendredi en s’imposant 2-1 face à l’AS Monaco. Une victoire mémorable qui redonne de l’espoir aux supporters et met en lumière le plan tactique élaboré par Jean-Louis Gasset.

Un exploit inattendu contre l’AS Monaco

En ouverture de la 18e journée de Ligue 1, Montpellier HSC a réalisé un nouvel exploit après ses victoires surprises contre le Stade Brestois, l’OGC Nice et le LOSC Lille. Cette fois, c’est face à l’AS Monaco, un prétendant au podium, que les Héraultais ont brillé.

Malgré un statut d’outsider, le club pailladin a renversé les pronostics et s’est imposé 2-1. Cette victoire représente une bouffée d’air frais pour Jean-Louis Gasset, visiblement soulagé en conférence de presse : « À tous les points de vue, c’est une grande satisfaction. On a bataillé face à un adversaire techniquement supérieur, mais qui enchaîne les matchs et doit aussi gérer la Ligue des champions. On savait que si on avait plus d’envie qu’eux, on pouvait faire un exploit. Et on l’a fait. »

Photo : Jean-Louis Gasset

Un plan de jeu audacieux pour déstabiliser Monaco

Pour contrer l’AS Monaco, Jean-Louis Gasset a misé sur une stratégie risquée mais payante. En conférence de presse, il a détaillé ses choix : « En première mi-temps, nous n’avons pas été timides. Notre plan de jeu était clair, car Monaco possède une maîtrise technique supérieure. Nous avons décidé de jouer en contre, avec Tamari en pointe, soutenu par Khazri et Savanier comme lanceurs. »

Malgré un but encaissé sur coup de pied arrêté, les Pailladins se sont créés plusieurs occasions avant la pause : « Tamari enroule une frappe qui passe tout près, et Khazri se retrouve face au gardien mais frappe sur lui. Notre plan était respecté : nous avions peu le ballon, mais dès que nous contrions, nous étions dangereux. »

En deuxième période, les Héraultais ont accéléré le rythme et misé sur leur engagement physique. L’implication de Moussa Al-Tamari, auteur d’une performance remarquable, a été déterminante. Cette victoire précieuse permet au Montpellier HSC de rester en vie dans la course au maintien. Malgré tout, avec seulement 12 points, le club occupe toujours la dernière place du classement.