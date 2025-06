Mercato PSG : Ilya Zabarnyi, Paris lâche une offre de folie

Ilya Zabarnyi, cible du PSG pour ce mercato estival, reste au cœur de l’actualité parisienne. La raison : le Paris Saint-Germain a fait une proposition importante pour s’offrir ses services.

Mercato PSG : C’est toujours très chaud pour Ilya Zabarnyi

Le défenseur central ukrainien Ilya Zabarnyi, 22 ans, est la trouvaille de Luis Campos pour préparer le départ de Marquinhos. Le responsable sportif du Paris Saint-Germain, en charge du mercato estival, a transmis une offre pour convaincre les dirigeants anglais de le laisser rejoindre le PSG. Malgré une offre XXL estimé à 60 millions d’euros, ces derniers ont opposé une fin de non-recevoir au PSG, et restent en attente pour étudier les prochaines offres.

Lire aussi : Seattle-PSG : Luis Enrique surprend, un trio offensif inédit

À voir Mercato : Le Paris FC vise un double coup au FC Nantes !

Entre-temps, Chelsea, qui cherche à améliorer son effectif, est, lui aussi, entré dans la danse. Le club londonien voit en Ilya Zabarnyi un joueur capable de sécuriser sa défense. Pour ce faire, le club de Todd Boehly proposerait un meilleur salaire au joueur, et son offre à Bournemouth pourrait bien rivaliser avec celle du PSG.

Luis Campos n’a cependant pas dit son dernier mot, lui qui a déjà un accord avec le concerné, dont le profil séduit Luis Enrique, entraîneur du PSG. Le contrat de Zabarnyi avec son actuel club court jusqu’en juin 2029. De ce fait, Bournemouth est incontournable dans les discussions pour son transfert. D’ailleurs, à propos des indemnités à régler pour son transfert, le Paris SG aurait proposé 60 millions d’euros là où les Anglais espèrent 75 millions d’euros.

Chelsea non plus ne devrait pas payer de tels montants pour un joueur estimé à 42 millions d’euros, malgré son potentiel de progression encore grand. Le club parisien est retourné au labo d’où devrait sortir une nouvelle proposition plus importante qui devrait permettre d’obtenir un accord de Bournemouth.