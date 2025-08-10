Mercato ASSE : Le discours non rassurant d’Ivan Gazidis

Les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets du côté de l’ASSE, où le mercato est mis en point mort par Ivan Gazidis. Alors que le coach Eirik Horneland s’attendait à davantage de recrues, son président temporise, et cela devrait se ressentir dans les prochains jours.

ASSE : Ivan Gazidis prend de nouveaux risques avec le mercato

Pour sa première journée de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne n’a pu faire mieux qu’un match nul 3-3. Pour un club fraîchement relégué qui porte l’ambition de regagner l’élite, l’affaire commence plutôt mal. Du côté de l’entraîneur, on pointe un effectif pas totalement au point, qui aurait besoin d’être renforcé davantage.

Sauf que pour la direction, il faut arrêter les arrivées tous azimuts. Pour Ivan Gazidis, il faut observer l’évolution de l’effectif fraîchement constitué avant d’envisager de nouvelles recrues. Sauf qu’au regard du jeu développé par l’ASSE face à Laval, on peut déjà affirmer que l’équipe est loin d’être à un niveau élevé, et cela devrait motiver à la poursuite du mercato.

En imposant une pause dans les tractations, Ivan Gazidis prend le risque que les joueurs ciblés trouvent d’autres clubs ou que le temps restant pour négocier des transferts ne soit pas suffisant pour conclure. La conséquence de ce type de gestion des dossiers de transfert pourrait être un effectif peu compétitif, qui risquerait finalement de s’éterniser en Ligue 2, à l’opposé des déclarations de bonnes intentions.

Même si l’équipe a déjà changé de visage, les départs encore possibles de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili devraient davantage baisser le niveau.