Tension au PSG entre Achraf et Dembélé pour le Ballon d’or

Au PSG, Achraf Hakimi est le principal rival d’Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or cette saison. Le Marocain partage les mêmes statistiques de victoire que le buteur en termes de trophées. Sur le plan de la performance individuelle, il pense là aussi être un cas unique.

Au PSG, une guerre silencieuse Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé

On sait que, cette saison, deux joueurs du PSG ont de fortes chances de terminer Ballon d’Or. Ce sont Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. L’ancien joueur du Stade Rennais a marqué 21 buts en Ligue 1, 8 en Ligue des champions, 3 en Coupe de France et 1 but au Trophée des champions. L’attaquant parisien a surtout gagné la Ligue des champions, comme son coéquipier marocain.

Lire aussi : PSG : Achraf Hakimi veut un back-to-back

À voir

Mercato ASSE : Le discours non rassurant d’Ivan Gazidis

Sauf qu’Achraf Hakimi estime mériter amplement ce Ballon d’Or puisqu’à son poste de défenseur, il considère faire bien mieux que ses pairs. Le bras droit de Kylian Mbappé est clairement intéressé par la distinction individuelle la plus prestigieuse. Il a déclaré dans une interview de Canal Plus :

« Quand on me propose de participer au débat pour le Ballon d’Or, c’est un rêve. Si j’ai une chance de gagner, je pense que je la mérite aussi. Ma saison est historique, et rares sont les joueurs qui ont marqué en quarts de finale, en demi-finale et en finale en tant que défenseur. On me prend pour un attaquant, mais je suis un défenseur, dans une défense à quatre, et c’est plus compliqué. Mes statistiques cette année ne sont pas celles d’un défenseur normal, et quand un défenseur fait ça, je pense qu’il le mérite plus qu’un attaquant. »

En l’état, Achraf Hakimi est clairement en campagne pour barrer la route à Ousmane Dembélé dans la course au Ballon d’Or. Si tout semblait laisser croire en une victoire de l’ancien Barcelonais, Hakimi devient de plus en plus une entrave à ce sacre mondial.