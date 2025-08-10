OM – Aston Villa : Pourquoi Emery et De Zerbi ont failli se bagarrer !

Le match dans le match entre l’OM et Aston Villa était Unai Emery-Roberto De Zerbi. Les deux entraîneurs ont failli en venir aux mains après une invective de l’ancien coach du PSG contre un joueur marseillais.

OM-Aston Villa : C’était chaud entre De Zerbi et Emery

Le match amical entre l’OM et Aston Villa n’était pas aussi amical que son nom le laisse entendre. Sur le terrain, les joueurs marseillais ont martyrisé leurs adversaires anglais, à qui ils ont infligé un 3-1. Pierre-Emerick Aubameyang, la dernière recrue offensive de l’OM de ce mercato estival, s’est montré en jambes. Il a signé un doublé qui a contribué à faire vivre une mauvaise soirée à Unai Emery.

Lire aussi : Mercato OM : cinq joueurs mis à la porte !

À voir

Mercato : Coup dur au PSG, ce qui arrive à Donnarumma

À un moment de la rencontre, l’entraîneur espagnol, agacé par les erreurs d’arbitrage, s’est mis à rouspéter contre un joueur marseillais. « Non, je ne te permets pas », s’est emporté Roberto De Zerbi, qui lui a alors répondu. De là, la température est montée entre les deux entraîneurs, De Zerbi et Emery, qui se sont même retrouvés tête contre tête.

Le public marseillais, en folie devant le beau résultat, n’a rien manqué de cette prise de bec entre les deux coachs, en témoignent les cris du stade Vélodrome. En conférence de presse, Roberto De Zerbi est aussi revenu sur l’incident pour expliquer l’objet de sa colère.

« Le match était très chaud, mais c’est aussi le spectacle que sont venus voir les spectateurs. Ils ont payé leur argent pour être là, ils auraient pu aller à la plage mais ils ont préféré venir au Vélodrome. Unai (Emery, ndlr) ? Il s’est plaint de mes joueurs et je n’ai pas trop aimé ça, c’est à moi de parler à mes joueurs, l’entraîneur adverse doit s’occuper de ses propres joueurs. »

Voici qui est clair pour le coach de l’OM, qui n’a pas manqué de protéger ses éléments devant son confrère, visiblement remonté par la situation et la tournure que prenait la soirée sur le plan sportif.