Stade Rennais : Habib Beye prêt à en découdre avec De Zerbi

Pour la première journée de Ligue 1, le Stade Rennais FC et l’OM s’affronteront au Roazhon Park. Alors qu’on dit l’Olympique de Marseille en meilleure forme, le coach du SRFC s’est montré prêt à en découdre.

Le Stade Rennais est prêt à fixer l’OM dans les yeux

Tout roule pour Roberto De Zerbi et l’OM, auteurs d’une préparation estivale sans la moindre défaite. L’OM semble en bonne position pour débuter la saison 2026 face au Stade Rennais, qu’il va défier sur sa pelouse du Roazhon Park. La forme du moment n’inquiète visiblement pas Habib Beye, le technicien du SRFC.

Le coach du club de foot de Rennes a réagi à l’avant-match avec l’OM. Et pour lui, le Stade Rennais est justement prêt à faire face à son prochain adversaire. C’est ce qu’il a confié dans les colonnes de L’Équipe, en déclarant très exactement : « Marseille est un gros du championnat, mais on est prêts à les regarder dans les yeux et à rivaliser. »

Roberto De Zerbi sort d’une victoire 3-1 au stade Vélodrome face à Aston Villa. Ce match, véritable premier test pour Aubameyang, a mis en lumière la puissance offensive des Olympiens. Le Gabonais a même signé son premier doublé depuis son retour à l’OM, de quoi inquiéter Rennes… mais pas au vu des propos confiants de son entraîneur, Habib Beye.