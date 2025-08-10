Mercato : Coup dur au PSG, ce qui arrive à Donnarumma

Ces dernières heures, le PSG a officialisé le transfert de Lucas Chevalier, ce qui entraîne une poussée vers la sortie pour Gianluigi Donnarumma. Le portier italien, qui se croyait en position de force, voit peu à peu ses options lui échapper.

Mercato PSG : Donnarumma pris au piège de sa gourmandise

En pleine négociation avec les dirigeants du PSG pour la prolongation de son contrat, Gianluigi Donnarumma s’est montré gourmand en refusant l’offre du club. Après une Ligue des champions remportée grâce au grand rôle qu’il a joué, l’Italien se croyait incontournable et voulait monétiser à fond son talent au service du club.

Sauf que Luis Enrique ne veut plus de cette politique de joueur providentiel. Il mise bien plus sur la force d’un effectif que sur des individualités. Il s’est donc détourné de son portier qui, d’ailleurs, ne lui donnait pas pleinement satisfaction la saison du titre. Déterminé à changer la politique de recrutement du PSG, l’Espagnol a contribué à la fermeté du club à ne pas céder aux caprices de son portier.

Avec l’intérêt de Manchester United et de Galatasaray, voire même du Bayern Munich, Donnarumma se croyait en position de faire plier le PSG. C’était sans compter sur Luis Campos, qui a toujours un coup d’avance. Le spécialiste mercato du Paris Saint-Germain a rapidement activé la piste Lucas Chevalier, qu’il avait déjà placée dans ses petits papiers, pour contrer toute menace.

Le refus de Donnarumma de prolonger aux conditions du PSG a été perçu comme la menace que voulait contrer le Portugais. Résultat des courses, il a recruté Lucas Chevalier, ce qui entraîne un probable départ de l’ancien Milanais, qui ne devrait pas accepter de jouer les seconds rôles au Paris Saint-Germain cette saison.

Le souci pour Gianluigi Donnarumma est au niveau des options dont il pouvait se targuer. Galatasaray, après une première offre, semble reculer sur le dossier. Le Bayern Munich n’est plus revenu aux nouvelles depuis un moment et Manchester United, qui le voulait, semble réfléchir au retour de David de Gea Quintana sous son maillot. Le gardien du Paris Saint-Germain se retrouve donc piégé puisqu’il ne dispose plus d’option sérieuse pour se maintenir aux premiers rôles dans une équipe, si ce n’est d’accepter de filer à Galatasaray à des conditions au rabais.