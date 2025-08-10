Mercato : Un buteur de 20 M€ à l’OM pour zéro euro ?

Malgré un mercato des plus mouvementés, surtout en attaque, l’OM veut encore recruter un attaquant, et celui-ci est estimé à 20 millions d’euros.

Avec Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixão et Timothy Weah, l’OM n’en a pas terminé avec le recrutement offensif. Le club phocéen vise un ailier capable de suppléer efficacement Mason Greenwood, et pense, pour ce faire, au Lillois Edon Zhegrova. Ce dernier arrive en fin de contrat avec le LOSC en juin prochain, ce qui place l’Olympique de Marseille en position de force.

Du côté du Lille OSC, Olivier Létang a évoqué une possible poursuite de la carrière d’Edon Zhegrova à Lille, sans plus de certitudes. Parlant au conditionnel, le président lillois semble conscient du risque d’un départ de son joueur. Sa situation contractuelle défavorable à Lille place le club en difficulté dans les tractations. Même si le Kosovar vaut 20 millions d’euros, tout indique qu’il pourrait rejoindre l’OM pour beaucoup moins, si ce n’est gratuitement en juin prochain.

Pablo Longoria et son directeur sportif, Medhi Benatia, travaillent à un transfert en dessous des 8 millions d’euros, une offre que Lille hésite à accepter, préférant obtenir le double pour recruter à son tour un joueur équivalent. Sauf que les Marseillais ne veulent recruter Zhegrova que pour parer à d’éventuelles blessures de Greenwood la saison prochaine, donc pas sûrs de le faire jouer souvent. De ce fait, l’OM ne peut investir beaucoup d’argent pour l’avoir, ce qui l’amène d’ailleurs à jouer une autre carte : celle de son transfert gratuit dès janvier prochain.

À 6 mois de la fin du contrat de Zhegrova, il aura le droit de signer avec le club de son choix, qu’il rejoindrait alors gratuitement à la fin de la saison. Dans ce cas, l’Olympique de Marseille ne débourserait aucune indemnité de transfert, une possibilité qui devrait faire plier le LOSC dans ce mercato estival, au risque de tout perdre dans quelques mois.

Olivier Létang pense à faire une offre de prolongation de contrat au joueur dans les prochains jours. Si celui-ci la refuse, les chances de sa vente dans la foulée seraient grandes. Il faudra juste, pour l’OM, qu’un autre club ne s’engouffre pas dans la brèche.