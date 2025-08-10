Mercato Real Madrid : Vinicius Jr arrête une décision fracassante pour son avenir

Après une saison 2024-2025 en demi-teinte, l’attaquant brésilien Vinicius Jr, a arrêté une importante décision pour son avenir au Real Madrid. La rivalité avec Kylian Mbappé va se poursuivre encore l’année prochaine.

Mercato Real Madrid : Vinicius Jr déterminé plus que jamais

Après une saison plutôt décevante, Vinicius Jr est conscient qu’il doit se refaire et montrer un tout autre visage. En premier lieu parce que le Real Madrid ne peut pas se permettre d’enchaîner une seconde saison blanche, mais aussi pour se mettre au niveau d’un Kylian Mbappé, qui a prouvé qu’il est le nouveau leader de l’équipe, aux yeux du staff et de la direction des Merengues.

Ensuite, il y a la question de son avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’international brésilien souhaite avoir les mêmes revenus que le Français, voire même au-dessus. Une chose qu’il est loin d’obtenir avec son niveau actuel. Ainsi, le quotidien AS rapporte ces dernières heures que Vinicius Jr entend bien retrouver son meilleur niveau lors de l’exercice 2025-2026.

L’ancien prodige de Flamengo veut gommer les critiques à son sujet et briller sous les ordres de Xabi Alonso. À quelques jours du début du Championnat, le compatriote de Neymar Jr met donc toutes les chances de son côté pour y parvenir.

Des sources internes au Real Madrid expliquent ainsi au journal madrilène que c’est un Vinicius Jr très motivé qui est revenu de vacances avec une envie de tout casser lors des premiers entraînements estivaux des Madrilènes. Le natif de São Gonçalo affiche notamment des conditions physiques exceptionnelles. Il est revenu à l’entraînement plus qu’affûté. Kylian Mbappé est donc prévenu !