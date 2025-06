Mercato : L’OM en grand danger pour Lassine Sinayoko

L’OM, désireux d’étoffer son secteur offensif, espère mettre la main sur Lassine Sinayoko de l’AJ Auxerre. Mais l’Olympique de Marseille devra agir vite, car la concurrence s’intensifie..

Mercato : L’OM face à de redoutables concurrents pour Lassine Sinayoko

L’Olympique de Marseille compte frapper fort sur ce mercato en vue de briller en Ligue des champions la saison prochaine. Les Phocéens cherchent à présent attirer un nouvel avant-centre pour épauler Amine Gouiri. Cette quête a même conduit l’OM à activer la piste Lassine Sinayoko de l’AJ Auxerre.

Top Mercato explique que l’OM prépare une offre de 5 millions d’euros l’international maline auteur de 5 buts réalisations et 9 passes décisives en Ligue 1 cette saison. Cependant, les dirigeants marseillais devront faire face à des concurrents de taille. Nottingham Forest, Newcastle, Watford et Hull City se seraient déjà renseignés sur Lassine Sinayoko et sur le prix demandé par Auxerre.

Smile, Lassine Sinayoko 😁🤟🇲🇱 pic.twitter.com/uiLdymaE2f— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 4, 2025

De plus, le profil de l’international malien attire également le FC Séville, Osasuna, Villarreal et l’Espanyol Barcelone. Ces clubs tenteraient de l’attirer en Espagne. Ces prétendants compliquent ainsi considérablement les plans de l’OM. Et cela risque de faire monter les enchères pour Lassine Sinayoko. La bataille promet d’être intense pour le buteur auxerrois.