Mercato OM: Benatia aiguillonné sur un super plan en défense

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’OM attend de solides renforts durant ce mercato estival, notamment en défense. Si plusieurs noms connus sont régulièrement cités sur les tablettes de Medhi Benatia, le conseiller sportif marseillais pourrait tenter une opportunité au Brésil.

Mercato OM : Un crack de Porto Alegre conseillé à Benatia

Neuvième défense de Ligue 1 durant la saison écoulée, l’OM fait du renforcement de ce secteur de jeu l’une de ses principales priorités pour ce mercato estival. À la recherche de profils expérimentés pour renforcer le collectif de Roberto De Zerbi, le club olympien a longtemps été annoncé comme la prochaine destination d’Aymeric Laporte.

Mais l’international espagnol ne sera pas libéré par son club d’Al-Nasrr. Le dossier semble donc trop complexe à boucler pour Medhi Benatia. Début juin, l’OM a également été annoncé sur les traces de Facundo Medina, mais aucun accord ne pointe à l’horizon avec le RC Lens, qui se montre assez gourmand pour l’international argentin de 26 ans.

À voir Mercato OL : DNCG, Textor débloque la situation avec 200 M€

Même constat pour Adrien Truffert, qui a quitté le Stade Rennais pour rejoindre Bournemouth. En difficultés pour trouver le défenseur central capable de combiner avec Leonardo Balerdi la saison prochaine, l’OM pourrait trouver son bonheur à l’Internacional Porto Alegre, dans le Championnat brésilien, Victor Gabriel.

L’OM prêt à investir 6M€ pour Victor Gabriel ?

Capable de jouer dans l’axe comme sur le côté gauche de la défense, Victor Gabriel est présenté par beaucoup de spécialistes brésiliens comme l’un des principaux espoirs de la Seleçao pour l’avenir. Pour le portail Football Club de Marseille, le journaliste Dominique Baillif pense que Medhi Benatia gagnerait à se positionner pour recruter le crack de l’Internacional Porto Alegre.

« À 21 ans, Victor Gabriel impressionne par sa maturité et sa sérénité. Solide dans les duels et doté d’une bonne lecture du jeu, il excelle en défense centrale tout en pouvant dépanner à gauche. Son aisance technique, notamment avec son pied gauche, et sa qualité de passe, courte comme longue, en font un défenseur moderne, adapté au style de jeu de De Zerbi, qui valorise la relance propre », a confié le spécialiste du football sud-américain.

Malgré une récente blessure à la cheville, le potentiel de Victor Gabriel reste indéniable. Le natif de Tuntum serait une excellente recrue pour Roberto De Zerbi, surtout à moindre coût contrairement au prix pratiqué en Europe.

À voir Info Mercato PSG : Théo Hernandez veut quitter l’AC Milan

« À un coût de transfert abordable (4 à 6 millions d’euros), il pourrait être une doublure idéale à l’OM, avec la perspective de progresser aux côtés de joueurs expérimentés. Sa polyvalence et son calme sous pression séduiraient les supporters marseillais, et un encadrement rigoureux pourrait en faire un futur titulaire en Europe », a expliqué Dominique Baillif. Reste à voir si Pablo Longoria et Medhi Benatia se positionneront sur ce dossier.