Mercato PSG : Jour de visite médicale pour Lucas Chevalier !

Au terme de plusieurs jours de discussions, le Paris Saint-Germain et le LOSC Lille sont parvenus à un accord définitif pour le transfert de Lucas Chevalier. Olivier Létang, le président des Dogues, a réussi une très belle opération pour le club nordiste, puisque l’accord porte sur un transfert de 55 millions d’euros, bonus compris.

L’opération devrait être finalisée dans les prochaines heures, avec un contrat de cinq ans à la clé pour le gardien de but de 23 ans. En effet, selon les informations du journal L’Équipe, l’international français est attendu à Paris ce vendredi pour passer sa visite médicale.

Lucas Chevalier, emballé par le projet porté par Luis Enrique, va devenir le nouveau numéro un du PSG. Malgré une excellente saison 2024-2025, Gianluigi Donnarumma, prévenu, n’est pas surpris par l’arrivée du dernier rempart lillois.

L’Insider Sacha Tavolieri écrit sur sa page Twitter ce vendredi matin : « Lucas Chevalier passe actuellement sa visite médicale à Paris. Le portier va porter le stylo sur le papier pour une durée de 5 ans avec le Paris Saint-Germain dans l’après-midi. Suivront des photos, communication, marketing avant d’officialiser son arrivée. Scellé. »

En rejoignant les rangs du Paris SG pour pour 40 millions d’euros + 15 millions d’euros de bonus, le natif de Calais pourrait devenir le troisième gardien le plus cher de l’histoire du football derrière Kepa Arrizabalaga (80M€) et Alisson (62,5M€), devançant ainsi des références comme Gianluigi Buffon et André Onana.

Le Paris SG pourrait donc entamer la saison 2025-2026 avec deux numéros 1 en puissance, même si l’entraîneur espagnol aurait d’ores et déjà annoncé à Donnarumma que Chevalier serait titulaire. Dès lors, l’international italien de 26 ans pourrait bien envisager un départ avant la fin du mercato estival.