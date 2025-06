Info Mercato : Le FC Metz vise un gros coup à l’OGC Nice !

Récemment promu en Ligue 1, le FC Metz s’active pour redynamiser son équipe durant le mercato estival. Ainsi, la cellule de recrutement pourrait trouver son bonheur à l’OGC Nice en signant le gardien de but Maxime Dupé.

Mercato OGC Nice : Le FC Metz s’aligne pour Maxime Dupé

Très peu utilisé lors de la saison 2024-2025, Maxime Dupé pourrait quitter l’OGC Nice pour rejoindre le FC Metz. Le gardien de but de 32 ans vient de sortir d’une saison timide avec seulement cinq matchs de 450 minutes toutes compétitions confondues. Il est resté l’ombre de Marcin Bulka, ce qui ne lui a pas permis de bénéficier d’un temps de jeu conséquent. Selon le journal L’Equipe, cette situation pourrait pousser Maxime Dupé a accepté l’approche du FC Metz.

Les Grenats sont nouvellement promu en Ligue 1 et compte sur le natif de Malestroit pour renforcer leur base arrière. En plus, ce transfert permettrait de compenser le potentiel départ d’Arnaud Bodart, en fin de saison et très convoité en Europe. Des contacts ont déjà été noués entre l’OGC Nice et le FC Metz pour engager les premières négociations. Mais pour l’instant, aucune offre officielle n’a encore été formulée par les Messins.

Si l’opération se concrétise, Maxime Dupé aura l’opportunité de s’exprimer avec un club prêt à lui accorder toute sa confiance. Il sera sans doute le gardien de but numéro un des nouveaux promus, si le départ d’Arnaud Bodart venait à se confirmer.