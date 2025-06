FLASH Mercato : Montpellier frappe un joli coup au PSG !

Relégué en Ligue 2, le Montpellier HSC prépare déjà sa grande bataille pour la remontée dans l’élite la saison prochaine. Dans cette optique, une pépite du PSG pourrait venir renforcer l’effectif du club de la Paillade.

Mercato : Un joueur du PSG va rejoindre Zoumana Camara à Montpellier

Le mercato estival 2025 se joue désormais et jusqu’au 1er septembre à 20h en France, alors les rumeurs autour du Paris Saint-Germain s’accumulent. Cette fois, c’est le journal L’Équipe qui annonce un prêt de Naoufel El Hannach à Montpellier HSC. Selon le journaliste Loïc Tanzi, le défenseur de 18 ans devrait quitter le PSG cet été pour rejoindre son ancien coach chez les U19, Zoumana Camara, en prêt sans option d’achat.

« Apprécié de l’entraîneur espagnol, qui a décidé en début de saison de le prendre dans son groupe, le défenseur central devrait aller chercher du temps jeu en Ligue 2 la saison prochaine. De sources internes au Paris SG, le club de la capitale a trouvé un accord avec Montpellier autour du prêt du joueur de 18 ans, sans option d’achat, car le club n’est pas vendeur », explique le spécialiste mercato français. Naoufel El Hannach (PSG) devrait être prêté à Montpellier la saison prochaine #Mercato https://t.co/nICw61jgbm— Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 5, 2025

Après la signature de son premier contrat professionnel il y a peu, El Hannach peut espérer commencer à accumuler du temps de jeu. Chose difficile au PSG, face à une très rude concurrence et une exigence particulièrement intense. Il n’a en plus pas pu profiter de la fin de saison et de la rotation pour se montrer, car il est allé en finale de la CAN U20 avec le Maroc (perdue contre l’Afrique du Sud).

Ce qui est une bonne chose aussi, mais ne permet de marquer forcément des points au PSG. Apparu à quelques reprises dans le groupe de Luis Enrique, le natif de Poissy va donc temporairement quitter le Paris Saint-Germain pour prendre de l’expérience loin des projecteurs et aider le MHSC à se relancer suite à la descente en Ligue 2.