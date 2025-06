PSG Mercato : C’est bouclé, un défenseur file à Montpellier

Le mercato estival s’emballe du côté du centre de formation du PSG. Le Montpellier HSC serait notamment sur le point d’annoncer la signature d’un défenseur en provenance de la capitale.

Mercato PSG : Accord trouvé, un titi file à Montpellier

L’équipe U19 du PSG se vide peu à peu durant ce mercato estival. Après Yoram Zague (FC Copenhague), Ibrahima Diaby (FC Bruges), Mahamadou Sangaré (Manchester City), Oumar Camara (Vitoria Guimaraes), Thomas Cordier (Red Star) et Axel Tape (Bayer Leverkusen), un autre titi s’apprête à quitter les rangs du Paris Saint-Germain.

Contacté il y a plusieurs semaines par son ancien coach chez les U19 du PSG, Zoumana Camara, le défenseur Naoufel El Hannach a accepté de rejoindre le Montpellier HSC. D’après L’Équipe et Le Parisien, les dirigeants montpelliérains et leurs homologues du Paris SG seraient d’ores et déjà tombés d’accord sur le principe d’un prêt sans option d’achat pour la saison prochaine.

Les derniers détails devraient bientôt être réglés pour permettre au défenseur central de 18 ans de rejoindre La Paillade. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027, Naoufel El Hannach retrouverait son ancien mentor Zoumana Camara pour l’aider à ramener le MHSC en Ligue 1 la saison prochaine. Pour celles & ceux qui m’ont demandé au sujet de Naoufel El Hannach à Montpellier.



No stress, tout est bouclé !!

Prêt sec comme déjà évoqué ! #MHSC #PSG— Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 21, 2025

D’ailleurs, le journaliste Mohamed Toubache-TER, bien informé sur le mercato français, assure ce samedi que cette opération serait d’ores et déjà bouclée avec toutes les parties concernées. « Pour celles et ceux qui m’ont demandé au sujet de Naoufel El Hannach à Montpellier. No stress, tout est bouclé ! Prêt sec comme déjà évoqué ! », écrit l’Insider sur sa page Twitter.

Apprécié de l’entraîneur espagnol, Luis Enrique, qui a décidé en début de saison de le prendre dans son groupe professionnel, l’international marocain des moins de 20 ans devrait aller chercher du temps jeu en Ligue 2 la saison prochaine.

