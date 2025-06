Mercato FC Nantes : Un banni file vers la Turquie !

Un indésirable veut quitter le FC Nantes pendant ce mercato estival. Un cador turc se positionne pour l’accueillir et le relancer.

Mercato FC Nantes : Un indésirable dans le viseur d’un géant turc

Alban Lafont pourrait faire ses valises cet été et quitter le FC Nantes après plusieurs mois difficiles. Le gardien de but français a vécu une saison compliquée à cause de ses mauvaises performances. Écarté de l’équipe première, il n’a plus disputé le moindre match en Ligue 1 depuis le 24 novembre 2024. Il a pu se relancer avec l’équipe réserve en National 3.

Le portier de 25 ans attend maintenant les offres qui se présenteront pendant ce mercato estival afin de choisir sa prochaine destination. Lors du dernier mercato hivernal, Alban Lafont était à un pas de filer en Angleterre. Ouest-France a indiqué qu’il avait reçu une offre de Watford, mais le président du FC Nantes, Waldemar a refusé son transfert car ce club anglais a voulu prendre en charge une partie du salaire du joueur.

Alban Lafont a retrouvé sa forme et suscite l’intérêt d’un géant turc. Le journaliste Nicolo Schira révèle que Galatasaray veut l’accueillir les bras ouverts cet été. Le club stambouliote cherche un nouveau gardien de but pour remplacer Fernando Muslera. Les dirigeants de Galatasaray préparent déjà une offre pour le gardien de but nantais. Alban Lafont est évalué à 3 millions d’euros par Transfertmarkt.