Mercato Stade Rennais : Un nouveau départ acté !

Un autre départ est programmé au Stade Rennais. Barré par la concurrence, un jeune défenseur sera envoyé en prêt pendant ce mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Un défenseur proche d’un nouveau prêt

Rayan Bamba devrait bientôt quitter Rennes, selon Ouest-France. Le club veut lui offrir plus de temps de jeu. Il est aussi concerné par le vent de départs qui souffle au Stade Rennais depuis l’ouverture de ce mercato estival. Le jeune latéral droit, 21 ans, revient d’un prêt réussi à Concarneau (National). Cet été, il a prolongé son contrat jusqu’en 2027. Mais l’arrivée de Frankowski, et la présence d’Al Tamari au même poste, bloquent ses chances.

La solution : un nouveau prêt, probablement en Ligue 2. Son objectif est de jouer davantage et continuer à progresser. Ce départ serait le 15ᵉ de l’été, avant celui attendu de Gomez vers Vasco de Gama. Les dirigeants rennais ont chassé assez de joueurs indésirables cet été. Certains cadres du Stade Rennais ont été également vendus et le club a touché de joli chèque.

Rennes pourrait dépasser les 20 départs. Le club vise encore trois renforts : deux attaquants et un milieu. Salah, Kamara (qui a refusé l’Étoile Rouge de Belgrade), Gallon, Sishuba, Wooh et Hateboer restent candidats à un transfert.