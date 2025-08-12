Mercato : L’OGC Nice signe un nouveau milieu, accord conclu

Le mercato de l’OGC Nice s’accélère avec l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain. Mahdi Camara aurait signé un contrat de quatre ans avec le club niçois.

Mercato OGC Nice : Accord conclu avec Mahdi Camara

L’OGC Nice a un match important ce mardi soir. Les Aiglons et le Benfica Lisbonne s’affrontent en 3e tour de Ligue des Champions. Les hommes de Franck Haise devront rattraper leur revers, 2-0 à l’aller, pour espérer se qualifier. Pendant ce temps, la direction du club ne chôme pas sur le mercato.

Son objectif est clair : renforcer l’effectif avant la reprise du Championnat. D’ailleurs, l’OGC Nice est proche de signer un nouveau milieu de terrain. Il est question de Mahdi Camara du Stade Brestois. RMC Sport assure le joueur de 27 ans a donné son accord pour un contrat de 4 ans au Gym. L’OGCN doit maintenant s’entendre avec le SB29 sur le montant de la transaction.

🚨🔴⚫️ EXCL Accord Mahdi Camara / Nice. Contrat de 4 ans. Négociations en cours entre Brest et l’OGCN. pic.twitter.com/El2rRaCewI — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 12, 2025

Les négociations sont en cours et promettent d’être serrées. Cette possible signature de Mahdi Camara a même déjà fait réagir Franck Haise. « C’est sûr. Camara est un bon joueur. Et les bons joueurs sont souvent de bonnes recrues », a déclaré l’entraîneur niçois en conférence de presse. En clair, l’OGC Nice se donne les moyens de ses ambitions.