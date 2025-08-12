Mercato : Le PSG fait un geste pour le départ de Donnarumma

Avec l’arrivée de Lucas Chevalier pour les cinq prochaines saisons, le PSG a clairement signifié à Gianluigi Donnarumma qu’il devra se trouver club durant ce mercato estival. D’ailleurs, le club de la capitale pourrait faciliter son départ.

Mercato : Le PSG fixe un tarif abordable pour Donnarumma

Après six derniers mois incroyables et un sacre en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma pourrait faire ses valises d’ici le 1er septembre et la fin du mercato estival. Et même s’il n’est pas exclu de le voir honorer sa dernière année de contrat, le gardien de 26 ans est bien conscient qu’il n’a quasiment aucune chance d’avoir du temps de jeu Paris la saison prochaine.

Lisez aussi : Mercato : Le PSG tente une solution inédite pour Donnarumma

À voir

Mercato : Ça chauffe à l’OM, un renfort à 10 M€ en approche

Un risque que l’international italien ne peut pas se permettre à un an de la prochaine Coupe du Monde. Selon la presse transalpine, Donnarumma sait que son statut de numéro 1 a très peu de chances d’être remis en cause au sein de la Nazionale, mais il ne peut se permettre de passer une saison sur le banc des remplaçants.

D’autant que le Paris SG se montre assez raisonnable pour son éventuel départ. En effet, selon les informations de Sky Italia, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos réclameraient seulement entre 20 et 30 millions d’euros pour leur numéro 1. Un montant plus qu’abordable pour celui qui est considéré comme le meilleur gardien du monde en ce moment. Pour autant, les prétendants ne se bousculent pas pour l’ancien joueur de l’AC Milan.

Après Chelsea, Man United recale Donnarumma

Écarté par Luis Enrique pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham ce mercredi soir, Gianluigi Donnarumma se dirige tout droit vers un divorce avec le Paris Saint-Germain. Faute d’accord pour prolonger son bail, qui expire en juin 2026, le dernier rempart italien a vu débarquer Lucas Chevalier pour occuper le rôle de numéro 1 dans les buts des Rouge et Bleu. Depuis ces derniers jours, plusieurs sources évoquent un intérêt de Chelsea, mais les Blues ont finalement décidé de ne pas passer à l’action dans ce dossier, selon Fabrizio Romano.

Lisez aussi : Supercoupe d’Europe: Le clan Donnarumma répond cash au PSG

À voir

ASSE Mercato : Un indice tombe concernant Mickaël Nadé

Et ce mardi, le tabloïd britannique The Athletic rapporte que Manchester United, annoncé comme le grand favori pour accueillir Donnarumma, ne devrait finalement pas concrétiser son intérêt par une offre. Les Red Devils ne recruteront un nouveau gardien que si André Onana part, ce qui est encore très loin de se produire. Une porte de sortie se referme donc pour le moment pour Gianluigi Donnarumma.