Mercato : Ça chauffe à l’OM, un renfort à 10 M€ en approche

La direction de l’OM n’a pas fini de s’activer sur ce mercato. Pablo Longoria et Medhi Benatia travaillent à présent sur l’arrivée d’un milieu de terrain d’Anderlecht, dont le prix de vente est estimé à 10 millions d’euros.

Mercato OM : Mario Stroeykens, un bon coup à 10 M€

Le dernier mois du mercato est très rythmé du côté de l’Olympique de Marseille. Après avoir accueilli Timothy Weah, sa sixième recrue estivale, l’OM effectue les dernières retouches. Son objectif principal est de dégraisser le groupe en mettant plusieurs lofteurs à la porte. Faris Moumbagna, Azzedine Ounahi ou encore Pol Lirola font partie de cette catégorie.

Une fois cette étape franchie, l’OM se focalisera sur les derniers renforts voulus par Roberto De Zerbi. Notamment un défenseur central, un latéral gauche et un milieu de terrain. C’est d’ailleurs dans ce secteur de jeu que l’OM pourrait boucler un coup à prix réduit. TransferFeed rapporte en effet que les Olympiens s’intéressent de près à Mario Stroeykens, jeune crack évoluant à Anderlecht.

❗️L’OM serait interessé par Mario Stroeykens (Anderlecht).



Le joueur est en fin de contrat l’été prochain.



[🥈@ladh] pic.twitter.com/3VJHrdxstF — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 13, 2025

Le milieu offensif belge sort d’une saison solide, totalisant 5 buts et 7 passes décisives en 39 matchs. Son contrat expirant en juin prochain place Anderlecht en position de faiblesse, quitte à le laisser partir gratuitement l’année. Le transfert de Mario Stroeykens est ainsi évalué à environ 10 millions d’euros, selon la source. Ce montant est plus ou moins accessible à l’OM. Toutefois, son arrivée à Marseille dépendra en grande partie des ventes à venir. Celles-ci sont indispensables pour finir ce mercato en beauté.