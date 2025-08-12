ASSE Mercato : Un indice tombe concernant Mickaël Nadé

Compté parmi les joueurs qui souhaitent quitter l’ASSE depuis la relégation du club en Ligue 2, Mickaël Nadé a des prétendants, mais un détail retarde son départ.

Mercato : L’ASSE ferme la porte à Stassin et Davitashvili, Nadé sur le marché

La relégation de l’ASSE en Ligue 2, à l’issue de la saison dernière, a suscité l’envie de départ chez certains joueurs, notamment les plus importants de l’équipe stéphanoise. Les deux meilleurs buteurs de l’équipe, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, veulent quitter les Verts parce qu’ils ne souhaitent pas jouer en deuxième division.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Horneland séduit par le nouveau Saint-Etienne

Mickaël Nadé aussi veut partir, alors qu’il a prolongé son contrat en juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2028, avec une saison supplémentaire en option, voire jusqu’en 2029. Néanmoins, Kilmer Sports Ventures est disposé à le laisser partir en cas de proposition intéressante pour toutes les parties. Cela, contrairement aux deux attaquants à qui la porte de sortie a été fermée par les responsables du groupe canadien.

À voir

Après Lacazette, une star de l’OL file en Arabie saoudite !

Lisez aussi : ASSE : Fin du mercato, Saint-Etienne déroule son plan

Le profil de l’imposant défenseur (1,93 m) plait quelques clubs en Angleterre, dont Blackburn Rovers en Championship, mais également des équipes en Major League Soccer (MLS). En tout début du mercato estival, son nom avait été associé à Lecce en Serie A italienne, mais sans suite.

Mercato : Aucune offre concrète pour Mickaël Nadé !

D’ailleurs, Peuple-Vert croit savoir que le Franco-Ivoirien a certes des touches à l’étranger, mais aucune proposition concrète le concernant n’est encore arrivée sur le bureau de l’AS Saint-Etienne, à ce jour.

« En ce qui concerne Mickaël Nadé, la situation n’a pas beaucoup évolué. Plusieurs clubs se sont renseignés récemment, Lecce par exemple, mais rien de concret à signaler pour le moment. Les intérêts anglais ou américains évoqués la semaine dernière sont pour certains relativement anciens », indique le média spécialisé.

À voir

Mercato : Ça chauffe à l’OM, un renfort à 10 M€ en approche

Lisez aussi : ASSE Mercato : Horneland lâche un message fort à KSV

Pour rappel, il reste encore une vingtaine de jours avant la fin du mercato d’été. Et généralement, le marché des transferts s’emballe dans les derniers instants précédant sa fermeture. Un club visant le défenseur central de 26 ans pourrait dégainer une offre avant le 1er septembre 2025.