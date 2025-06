Avant d’affronter Lionel Messi, le PSG frappé par un drame !

À deux jours d’affronter l’Inter Miami de Lionel Messi en huitième de finale de la Coupe du Monde des Clubs, le PSG est frappé par un drame. Le Champion de France a produit un communiqué à cet effet.

Le PSG perd un membre de son staff

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain a annoncé le décès de l’un de ses salariés historiques. Ce dernier était le kinésithérapeute du PSG depuis plusieurs années. Notamment très présent auprès des équipes des jeunes, Cédric Dupuis est décédé ce joueur à l’âge de 49 ans.

« C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Cédric Dupuis, kinésithérapeute du club. Toujours souriant, à l’écoute et profondément humain, Cédric était un professionnel aux mains en or, apprécié de tous. La famille du Paris Saint-Germain adresse ses pensées les plus sincères à ses proches en ces moments douloureux », écrit le PSG sur son site officiel. C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Cédric Dupuis, kinésithérapeute du club.



La famille du Paris Saint-Germain adresse ses… pic.twitter.com/CIhAnAQUyM— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 27, 2025

Présent au PSG depuis de nombreuses années, avant même le rachat du club par QSI en 2011, Cédric Dupuis s’occupait des jeunes au sein du club francilien. En 2006, le kiné se trouvait déjà, par exemple, dans le staff au moment, où le PSG décrochait le titre de champion national U18 avec une génération dorée emmenée par des talents comme David Ngog, Younousse Sankharé, Clément Chantôme ou Mamadou Sakho.

Depuis le passage à la catégorie U19, le PSG a décroché le titre de champion à cinq autres reprises: en 2010, 2011, 2016, 2024 et 2025. Cédric Dupuis aura donc connu de nombreuses générations de titis, le tout en gardant un excellent lien avec le staff de l’équipe première, ce qui a facilité la progression rapide des jeunes talents. Cédric Dupuis était quelqu’un de très identifié et de très apprécié dans l’ensemble du club.