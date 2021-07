Montpellier Mercato : Arrivée imminente de Mamadou Sakho

Publié par Timothée Jean le 14 juillet 2021 à 10:16

Son entour en France se précise. Libre depuis la fin de contrat avec Crystal Palace, Mamadou Sakho a trouvé un accord avec Montpellier HSC. Le défenseur central s’apprête à désormais débarquer au sein du club héraultais pour passer sa visite médicale.

Accord trouvé entre Mamadou Sakho et Montpellier HSC

En quête d'un joueur d'expérience pour compenser les départs de Daniel Congré et Vitorino Hilton, Montpellier HSC avait érigé Mamadou Sakho comme cible prioritaire. Le président montpelliérain, Laurent Nicollin, expliquait récement que les négociations étaient en cours afin de trouver un accord économique avec le défenseur central pour son transfert. C’est désormais chose faite !

L’Équipe révèle en effet que le défenseur de 31 ans a donné son accord pour rejoindre le MHSC cet été avec un double objectif. L’ancien parisien souhaiterait participer au « projet ambitieux du MHSC et retrouver la Ligue 1, un championnat qu'il connaît et où il a été performant ». Ce mardi, c'est l’Insider Mohamed Toubache-Ter qui confirme la tendance dans ce dossier et ajoute un détail très important.

Un contrat de trois ans pour Mamadou Sakho

La source indique que l’ancien défenseur du PSG est attendu à Montpellier jeudi prochain afin de passer la traditionnelle visite médicale préalable à la signature de son contrat. Une fois cette étape validée, Mamadou Sakho devrait parapher un contrat de pour trois ans avec le MHSC plus une année supplémentaire en option.

L’international français (29 sélections) est donc bien parti pour faire son retour dans le championnat français, huit ans après son départ du Paris Saint-Germain. Son dernier match en Ligue 1 remonte à 2013 sous les couleurs du PSG, son club formateur. Rappelons que Mamadou Sakho est libre depuis le 1er juillet dernier. Son contrat à Crystal Palace, où il évoluait depuis 2017, s'est achevé au terme de cette saison 2020-2021. Il a disputé au total 75 matchs avec le club londonien, qu'il a rejoint en 2017 en provenance de Liverpool.