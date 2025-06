Mercato PSG : Luis Campos déniche un roc en Allemagne !

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos trouve le successeur de Marquinhos en Allemagne. Il faut 13 millions d’euros pour le recruter.

Mercato PSG : Luis Campos vise une pépite en Allemagne

Le PSG cherche un nouveau défenseur central pour épauler Marquinhos. Le capitaine brésilien n’est plus tout jeune et le technicien parisien, Luis Enrique doit savoir gérer son temps de jeu. Ces dernières semaines, il était même annoncé sur le départ.

Selon les informations de Foot Mercato, le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos aurait coché le nom du jeune défenseur central portugais, Diogo Leite pour le mercato estival. Le Portugais est un joueur de l’Union Berlin en Bundesliga et il montre tout son potentiel.

Cette saison, Diogo Leite a disputé 31 matches avec son club, a trouvé le chemin des filets une fois et a délivré deux offrandes. Luis Enrique estime qu’il peut apporter de la solidité à la défense parisienne et a donné son OK pour sa signature. Les pensionnaires du Parc des Princes ont déjà entamé des discussions avec l’entourage du crack portugais.

La direction de l’Union Berlin a mis Diogo Leite sur le marché et attend une offre de 13 millions d’euros pour acter son départ cet été. Le défenseur portugais est aussi chaud pour poser ses valises à Paris cet été et disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Il faut noter qu’en Allemagne, le Bayer Leverkusen cible aussi la pépite et pourrait damer le pion au PSG.

