OM : Pablo Longoria surprend avec une importante annonce !

Cette annonce enflamme actuellement les réseaux sociaux. Pablo Longoria, président de l’OM, a surpris tout le monde en s’exprimant sur le nouveau diffuseur du championnat, la Ligue 1+.

OM : L’avis tranché de Pablo Longoria sur le nouveau diffuseur

L’Olympique de Marseille se déplace ce vendredi en Bretagne pour y affronter le Stade Rennais en première journée de Ligue 1. 72 heures avant, le président Pablo Longoria a pris la parole. Le dirigeant espagnol s’est exprimé sur un sujet majeur : le nouveau diffuseur du championnat de France, la Ligue 1+.

Dans un message publié sur LinkedIn, Pablo Longoria a salué cet accord, indiquant que le football français vient de franchir un « cap stratégique » pour l’avenir. Il assure que cette nouvelle plateforme va bien au-delà d’un simple accord de diffusion. Le boss de l’OM y voit un « changement structurel » où la Ligue prend une part active dans la distribution de son propre contenu.

Il exhorte les supporters à s’abonner à la Ligue 1 +

L’Espagnol a même établi un parallèle avec l’accord récemment conclu entre la NFL et ESPN, où la ligue de football américain est entrée au capital de la chaîne. Les objectifs sont donc clairs pour Pablo Longoria : sécuriser les revenus, maîtriser l’expérience des fans et optimiser la monétisation des droits TV.

Le président de l’OM a également regretté l’absence de Canal+ dans ce projet. Tout de même, Pablo Longoria a lancé un appel aux supporters, les invitant à s’abonner à « Ligue 1+ » pour soutenir le football français dans son ensemble. « Croire au football français, c’est s’abonner à Ligue 1+ », a-t-il résumé.