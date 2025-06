Mercato : C’est officiel, Paul Pogba débarque à l’AS Monaco

C’est officiel, l’international français Paul Pogba signe son grand retour en France, par le biais d’un transfert à l’AS Monaco. Il a paraphé un contrat de deux ans.

Mercato : Paul Pogba rejoint l’AS Monaco !

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux ce samedi après-midi, l’AS Monaco a officialisé la signature de Paul Pogba avec les détails suivants : « l’AS Monaco est heureuse d’annoncer l’arrivée de Paul Pogba. Le Champion du Monde tricolore s’engage pour 2 saisons et est désormais lié au club de la Principauté jusqu’au 30 juin 2027 », peut-on lire sur le site du club de la Principauté.

Le vainqueur de la Coupe du Monde 2018 rejoint les Monégasques après avoir réussi à ses différents examens médicaux. Il vient renforcer l’entrejeu de l’équipe dirigée par Adi Hütter. Paul Pogba a opté pour ce transfert, car l’AS Monaco est une destination de cœur pour ses aspirations, après plusieurs mois d’absence. Il apportera son expérience au profit du club princier dès la saison prochaine.

Sa présence sera d’une grande aide, surtout qu’Adi Hütter et ses hommes sont en lice pour la prochaine Ligue des Champions (2025-2026). De plus, ils ont d’énormes défis à relever en Ligue 1 face aux autres cadors pour remporter le sacre. Notons qu’après Paul Pogba, Ansu Fati pourrait aussi très bientôt rejoindre l’AS Monaco en provenance du FC Barcelone. Un accord total est déjà trouvé entre les deux clubs et il ne reste que la finalisation des documents.