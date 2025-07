Mercato PSG : Luis Enrique a choisi son futur numéro 9

Le PSG est au cœur de toutes les spéculations sur le mercato, notamment concernant l’identité de son prochain numéro 9. Si Gonçalo Ramos semble relégué au rôle de remplaçant, Luis Enrique a déjà tranché en interne pour la saison à venir.

Mercato PSG : Gonçalo Ramos un numéro 9 contesté mais soutenu

L’avenir de Gonçalo Ramos au PSG suscite de nombreuses interrogations. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2028, l’international portugais apparaît de plus en plus en position de second choix dans la hiérarchie offensive parisienne. Toutefois, son statut de titulaire n’est pas remis en cause par le staff technique.

Le journaliste Arthur Perrot, sur RMC Sport, a livré une information cruciale sur l’avenir du joueur. « Certes, Ramos a été moins performant sur les dernières rencontres, mais il conserve la confiance de Luis Enrique, je peux vous dire qu’en coulisse, il le défend ardemment », confie-t-il. Cette prise de position du coach espagnol confirme qu’il compte sur le joueur pour la saison prochaine.

Pas de départ prévu pour le numéro 9 parisien

Alors que les rumeurs allaient bon train sur un possible transfert de Ramos cet été, il apparaît désormais que le PSG veut garder son buteur. Arthur Perrot insiste : « Son temps de jeu ? C’est ce qu’on se dit en voyant les compos, mais je peux te dire qu’en coulisse, que ce soit Luis Enrique ou son staff, ils le défendent tous ardemment ».

Cette unanimité autour du joueur reflète la volonté parisienne de bâtir une attaque solide en prenant en compte le profil de Gonçalo Ramos. L’été ne devrait donc pas être synonyme de départ pour le Portugais, qui sera bien le numéro 9 parisien la saison prochaine.

