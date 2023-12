Évoluant désormais au Al-Ahli FC, Allan Saint-Maximin est revenu sur les circonstances de son départ de l’ASSE et fait d’étranges confidences.

Mercato ASSE : Allan Saint-Maximin se confie sur ses difficultés dès son jeune âge

Âgé seulement de 26 ans, Allan Saint-Maximin connaît déjà un parcours professionnel marqué par plusieurs changements de clubs. Après avoir évolué à l’AS Saint-Étienne, Monaco, Hanovre, Bastia, Nice, puis Newcastle, l’attaquant français a fait le choix cet été de rejoindre Al-Ahli FC, en Arabie saoudite. Il réalise des débuts encourageants sous ses nouvelles couleurs avec 3 buts inscrits et 8 passes décisives en 18 rencontres disputées, toutes compétitions confondues.

Toutefois, Allan Saint-Maximin n’oublie pas d’où il vient. Dans un long entretien accordé à Colinterview, le natif de Châtenay-Malabry est revenu sur son passage à l’ASSE. Il explique qu'il a quitté tôt le cocon familial en raison de son engagement précoce dans le monde du football. Il a dans un premier temps intégré l'académie Bernard Diomède, Clairefontaine, puis Saint-Étienne. Ces différentes étapes ont exigé de lui de quitter ses proches.

Cette séparation familiale était difficile à digérer pour Allan Saint-Maximin, qui a rapidement compris que la vie ne se déroule pas toujours comme un moment agréable et simple, mais plutôt comme une série de défis et de choix qui nécessitent des sacrifices. Le joueur a ainsi été confronté à des épreuves difficiles dès son jeune âge, mais il a toujours gardé le même objectif et la même passion pour le football.

Allan Saint-Maximin dénonce les magouilles du football

Poursuivant, Allan Saint-Maximin a souligné un aspect contradictoire au moment de la prolongation de son contrat avec l'ASSE. Après le renouvellement de son bail avec les Verts, le jeune attaquant était soudainement écarté du groupe progression, ce qui, selon lui, n'avait pas de sens. Il souligne sa progression au sein du club stéphanois depuis les jeunes, ce qui devrait normalement impliquer une protection et une valorisation du joueur.

Malheureusement, Allan Saint-Maximin a été mis à l'écart sans explication claire. Il évoque des "magouilles" avec les agents et les histoires contractuelles qui ont abouti à sa mise à l'écart. L’ancien buteur de l’ASSE suggère qu'il y a un problème non résolu qui a conduit à cette situation incompréhensible. Désormais exilé loin du club entraîné par Olivier Dall'Oglio, Allan Saint-Maximin mentionne sa fierté personnelle et indique qu'il s'est éloigné des histoires d'agents et de promesses, même si cela a eu quelques conséquences sur sa carrière de footballeur.