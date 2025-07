Mercato : L’AS Monaco sur une piste ambitieuse de l’OM !

L’AS Monaco et l’Olympique de Marseille pourraient se livrer une véritable bataille pour la signature de l’attaquant américain Timothy Weah. Les Monégasques souhaitent s’offrir les services du joueur de 25 ans, déjà pisté par l’OM depuis quelques semaines.

Mercato : L’AS Monaco veut doubler l’OM pour Timothy Weah

Après avoir signé Paul Pogba et Ansu Fati, l’AS Monaco s’apprête à réaliser un nouveau coup lors de ce mercato estival. La cellule de recrutement des Monégasques ne perd pas de temps pour renforcer l’équipe d’Adi Hütter. L’objectif est simple : mettre à sa disposition un effectif compétitif et performant pour la saison prochaine. Aux dernières nouvelles, les recruteurs de l’AS Monaco ont jeté leur dévolu sur Timothy Weah.

D’après Foot Mercato, le club princier étudie les conditions de signature de l’ailier droit américain de 25 ans. Pour l’instant, tout en est encore au stade embryonnaire, mais l’AS Monaco pourrait se lancer dans une bataille contre l’Olympique de Marseille. Les Phocéens sont en discussion avec l’entourage de Timothy Weah depuis plusieurs semaines afin de trouver un accord de transfert.

Photo du président de l'OM : Pablo Longoria

Ce dernier est lié à la Juventus Turin jusqu’en 2028 et disposerait d’une clause libératoire estimée à 13 millions d’euros. Pour l’instant, il n’y a pas de discussion entre l’OM et la Vieille Dame, ce qui pourrait faire les affaires de l’AS Monaco. Outre la rivalité avec les Marseillais, les Rouge et Blanc devront aussi faire face à l’approche des clubs anglais : Tottenham, Everton et Leeds, également intéressés par le transfert de Timothy Weah.