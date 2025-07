Info Mercato RC Lens : Les confidences de Serge Aurier !

Plus de dix ans après son départ du RC Lens, Serge Aurier n’oublie pas, tout de même, son club formateur. Lors d’une récente interview, le défenseur international ivoirien est revenu sur son départ précipité, qu’il regrette.

Serge Aurier : « Je regrette de ne pas avoir joué plus longtemps à Lens »

Serge Aurier avait fait ses débuts en Ligue 1 en 2009 sous les couleurs du RC Lens. Tout droit venu du centre de formation, le défenseur de 32 ans n’a passé que trois ans dans ce nouveau challenge. En raison de la situation financière du club artésien, il a pris la direction du Toulouse FC en juillet 2012. Son départ a remporté 1,3 million d’euros au RC Lens à l’époque.

Lire aussi : INFO Mercato RC Lens : Un serial buteur en approche !

À voir Mercato Lens : Metz fixe ses conditions pour Matthieu Udol

Lors d’une interview accordée à Smail Bouabdellah pour le podcast Kampo, le champion d’Afrique 2015 et 2023 avec la Côte d’Ivoire, a exprimé ses regrets concernant ce départ jugé précoce, car il aurait préféré rester très longtemps au RC Lens pour aider le club en Ligue 1 :

« Si j’ai vraiment un regret, c’est de ne pas avoir joué plus longtemps à Lens. C’est un regret que j’ai beaucoup… C’est mon club formateur et c’est un endroit où on a tout fait. Quand je retourne là-bas, comme pour France-Côte d’Ivoire, il y a beaucoup d’émotion. Ils nommaient chaque année les meilleurs joueurs du centre formation, et quand je suis allé là-bas, tu vois les années, tu vois encore ton nom, les équipes types de chaque année… Des fois, je me dis que j’aurais quand même préféré joué plus longtemps là-bas, que le club reste plus longtemps en Ligue 1. Après, cette situation a fait qu’il fallait partir. Le club avait besoin d’argent », a-t-il expliqué.

Après son passage au Toulouse FC, Serge Aurier a porté les couleurs du PSG, de Tottenham, du Nottingham Forest et récemment celles de Galatasaray en Turquie. Depuis son départ de ce club, le natif d’Ouragahio est un joueur libre de tout engagement, en quête d’un nouveau point de chute.

À voir Mercato AS Monaco: Un prodige de 18 ans en passe de signer