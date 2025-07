Mercato : C’est officiel, l’OL continue de piller le PSG !

Quelques semaines après Marie-Antoinette Katoto, OL Lyonnes poursuit le renforcement de son effectif en piochant dans les rangs du PSG. L’écurie de Michele Kang a annoncé l’arrivée d’une ancienne joueuse du Paris SG ce vendredi.

Mercato : Korbin Albert quitte le PSG et signe à l’OL

L’OL Lyonnes a officialisé la venue de Korbin Albert ce vendredi 4 juillet. La joueuse américaine venait de quitter le Paris Saint-Germain, club pour lequel elle avait évolué durant deux saisons et demie. Libre de tout contrat, la milieu de terrain de 21 ans a choisi de changer d’horizon en intégrant un nouveau projet. L’ancienne partenaire de Grace Geyoro a signé jusqu’en juin 2028 en faveur des Fenottes.

« OL Lyonnes informe de l’arrivée de Korbin Albert, milieu de terrain américaine, pour une durée de trois saisons, jusqu’au 30 juin 2028 », écrit l’OL sur son site officiel. Formée aux États-Unis, Korbin Albert s’est rapidement distinguée comme l’une des meilleures joueuses du championnat universitaire. Elle rejoint le PSG en janvier 2022, où elle s’acclimate rapidement au championnat français. 𝟐𝟎𝟐𝟖 ✍️



Korbin Albert signe à OL Lyonnes pour 3 saisons !



Lire le communiqué ➡️ https://t.co/ZGw3I1lykI— OL Lyonnes (@ol__lyonnes) July 4, 2025

Avec le club parisien, elle dispute 71 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 9 buts. Sur la scène internationale, Korbin Albert a gravi les échelons des sélections de jeunes avant d’être appelée pour la première fois avec l’équipe A des États-Unis en décembre 2023. Quelques mois plus tard, elle remporte la médaille d’or aux JO de Paris aux côtés de Lindsey Heaps, capitaine de la sélection américaine.

Dotée d’une grande aisance technique et d’une remarquable capacité d’adaptation, Korbin Albert vient renforcer le milieu de terrain des Lyonnes. Son arrivée, qui s’ajoute à celles de Jule Brand, Marie-Antoinette Katoto, Ingrid Engen et Ashley Lawrence, confirme la volonté d’OL Lyonnes de bâtir une équipe capable de continuer à rivaliser au plus haut niveau européen.