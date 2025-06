Coup dur : L’AS Monaco recalé par un grand nom d’Europe

Déçue par les performances de ses gardiens durant cette saison, l’AS Monaco s’active pour s’attacher les services d’une nouvelle recrue à ce poste. Trois gardiens de but ont été ciblés pour la circonstance, dont André Onana. Mais l’international camerounais a rejeté l’approche des Monégasques.

Mercato : André Onana rejette l’AS Monaco

Troisième de la Ligue 1 avec 61 points, l’AS Monaco a certes terminé sa saison avec une qualification en Ligue des Champions, mais les performances de ses gardiens de but n’ont pas été satisfaisantes. Philipp Köhn et Radoslaw Majecki ont commis certaines erreurs qui poussent la direction à faire de ce poste une priorité durant ce mercato estival. À cet effet, Marc-André ter Stegen, Djordje Petrovic et André Onana ont été notamment ciblé pour renforcer l’équipe.

Lire aussi : Mercato AS Monaco : 15 M€ ! Le gros coup visé par l’ASM

À voir Mercato : Incroyable ! Un crack de l’ASSE dit non à l’Inter

Le premier est poussé vers la porte de sortie par le FC Barcelone, mais il ne souhaite pas changer d’équipe. Quant à Djordje Petrovic, ses belles performances avec le RC Strasbourg (en prêt) pourraient de nouveau séduit l’équipe de Chelsea FC, ce qui peut compliquer sa signature pour l’AS Monaco. Ainsi, la piste menant à André Onana semblerait être la meilleure, mais le Camerounais ne partage pas cette vision.

Un transfert compromis par les ambitions d’André Onana

Selon les informations du journal anglais The Guardian, l’AS Monaco a formulé une première offre pour le joueur de 29 ans, en vue de lui offrir l’occasion de se relancer. Mais André Onana n’envisage pas de quitter Manchester United. Son objectif est d’y rester, même si Rúben Amorim signe le gardien de but argentin Emiliano Martinez.

Lire aussi : Mercato AS Monaco : Coup d’arrêt dans le dossier Paul Pogba

L’ancien joueur de l’Inter Milan veut relever le défi et inverser la tendance pour convaincre de nouveau ses dirigeants. Par conséquent, il rejette tout départ de Manchester United cet été, avec objectif de se battre la saison prochaine. Cette intention refroidit ainsi l’intérêt de l’AS Monaco qui doit se pencher sur un autre profil. Le Serbe Djordje Petrovic pourrait être approché.

À voir Mercato surprise : Un départ inattendu annoncé à l’OGC Nice